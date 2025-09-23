Ni un punto de rating: el fallido debut de Polémica en el Bar, con su mesa de libertarios

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el debate sobre la situación económica del país. Los panelistas analizaron el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina y la baja del dólar, lo que generó un intenso intercambio de opiniones.

Como parte del segmento humorístico, un imitador sorprendió a la audiencia con una parodia del presidente Javier Milei, pese a la mayoría de invitados simpatizantes del Gobierno libertario que coparon la mesa del programa.

Cómo le fue en el rating al nuevo Polémica en el Bar

En el día de arranque, el nuevo Polémica en el Bar tuvo pisos de solo 0,9 puntos de rating, con picos de 1,1 en lo que se interpretó como un más que flojo debut, muy lejos de lo esperado.

América TV, que modificó parte de la programación para este regreso, fue cuarto en la franja entre canales de aire, perdiendo incluso con El Nueve, que por momentos lo duplicó en audiencia, de acuerdo con los datos difundidos por El Laucha y otras cuentas que brindan el rating.

