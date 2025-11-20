Impresionante choque y vuelco de camiones en Ruta 9 dejó al menos un herido

choque y vuelco de camiones

La situación se mantiene bajo monitoreo, con la expectativa de que la circulación pueda restablecerse una vez concluyan las tareas de remoción y limpieza.

Las primeras imágenes del lugar muestran la magnitud del choque: uno de los camiones volcó sobre la calzada y el otro quedó cruzado sobre la autovía, mientras que ambos vehículos, en su parte frontal, resultaron completamente destrozadas.

El accidente generó un derrame de combustible y otros fluidos sobre el asfalto, lo que complicó aún más la situación en la zona. La circulación quedó totalmente interrumpida en ese tramo de la ruta, obligando a las autoridades a implementar un desvío por la colectora de tierra, con reincorporación al trazado principal en el kilómetro 142.

El operativo de emergencia continúa en el lugar, con equipos trabajando en la remoción de los vehículos y la limpieza de la calzada. Las demoras se extienden considerablemente, comenzando ya en las inmediaciones del pueblo de Alsina, donde el tránsito empieza a frenarse y se intensifica a medida que los vehículos se aproximan a Baradero.

El flujo vehicular se ve agravado en esta ocasión por el inicio de un fin de semana extralargo, lo que incrementa la cantidad de automovilistas en la ruta.

El corte total de la circulación y el desvío obligatorio generan largas filas y tiempos de espera para quienes transitan en sentido hacia Zárate.