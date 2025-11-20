Impresionante choque y vuelco de camiones en Ruta 9 dejó al menos un herido
El accidente fue a la altura de Baradero, sentido a Zárate, y la autovía quedó completamente cortada.
El tránsito en la autopista Buenos Aires- Rosario, se vio interrumpido tras el choque de dos camiones que derivó en un vuelco. Uno de los conductores resultó levemente herido y fue trasladado para recibir atención médica.
El accidente ocurrió en la Ruta nacional N°9 a la altura de Baradero y en dirección hacia Zárate. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), a través de la vocera Mercedes Pombo, confirmó que el siniestro ocurrió en horas de la madrugada, específicamente en el kilómetro 143.
“Este siniestro, cabe destacar que no es en nuestra provincia, la Agencia de Seguridad Vial no tiene intervención”, aclaró Pombo por Cadena 3 Rosario. En este momento, la autopista se encuentra totalmente cortada y no hay un horario estimado para la reapertura del tránsito.
“Hay desvíos en el kilómetro 144 para retomar en el kilómetro 142 la autopista”, añadió la representante de la agencia. Se trata de un choque entre dos camiones, lo que ha provocado el corte total en la vía.
La situación se mantiene bajo monitoreo, con la expectativa de que la circulación pueda restablecerse una vez concluyan las tareas de remoción y limpieza.
Las primeras imágenes del lugar muestran la magnitud del choque: uno de los camiones volcó sobre la calzada y el otro quedó cruzado sobre la autovía, mientras que ambos vehículos, en su parte frontal, resultaron completamente destrozadas.
El accidente generó un derrame de combustible y otros fluidos sobre el asfalto, lo que complicó aún más la situación en la zona. La circulación quedó totalmente interrumpida en ese tramo de la ruta, obligando a las autoridades a implementar un desvío por la colectora de tierra, con reincorporación al trazado principal en el kilómetro 142.
El operativo de emergencia continúa en el lugar, con equipos trabajando en la remoción de los vehículos y la limpieza de la calzada. Las demoras se extienden considerablemente, comenzando ya en las inmediaciones del pueblo de Alsina, donde el tránsito empieza a frenarse y se intensifica a medida que los vehículos se aproximan a Baradero.
El flujo vehicular se ve agravado en esta ocasión por el inicio de un fin de semana extralargo, lo que incrementa la cantidad de automovilistas en la ruta.
El corte total de la circulación y el desvío obligatorio generan largas filas y tiempos de espera para quienes transitan en sentido hacia Zárate.
