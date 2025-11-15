Un choque múltiple en la General Paz dejó tres heridos

Uno de los autos terminó con la parte delantera completamente abollada, mientras que el que estaba adelante sufrió daños en la parte trasera. Por otro lado, de los heridos que se reportaron, seis fueron atendidos en el lugar y tres derivados a diferentes hospitales con politraumatismos. Dos al Hospital Pirovano y uno del Hospital Santojanni. Sin embargo, desde SAME confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

A raíz de este accidente, se solicitó que un helicóptero de emergencias médicas descendiera en la autopista para poder trasladar a los heridos con mayor rápidez. De esta forma, el tránsito se vio interrumpido en todos los carriles para permitir el descenso de la aeronave.

choque multiple general paz

Fuerte choque entre dos colectivos en Plaza Italia dejó al menos cinco heridos

Dos colectivos de las líneas 59 y 39 chocaron este martes en el Metrobús de la avenida Santa Fe y Darregueyra, en el barrio porteño de Palermo. El siniestro, reportado por equipos de emergencia, provocó una amplia movilización de recursos y alteró la circulación vehicular en una de las zonas más transitadas del distrito.

Según informó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), en total cinco pasajeros sufrieron lesiones producto de la colisión, tres de ellos masculinos y dos femeninos, sin víctimas menores de edad. De los heridos, cuatro fueron atendidos en el lugar y uno debió ser trasladado al Hospital Fernández para su evaluación y atención especializada.

Los servicios de emergencia emplearon once unidades móviles para asistir a las víctimas y asegurar la zona. No se requirió la intervención de aeronaves, de acuerdo con la información proporcionada. Las edades de los afectados corresponden en su mayoría a adultos, con solo un caso sin determinar.

Por el operativo se generó demoras en el tránsito, ya que la intersección de Santa Fe y Darregueyra quedó parcialmente restringida por la presencia de los servicios de emergencia y las tareas realizadas en el lugar. El incidente no afectó al resto de los pasajeros, quienes descendieron de los vehículos bajo supervisión del personal interviniente.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción de la secuencia que llevó al choque, mientras la Policía de la Ciudad y efectivos sanitarios mantienen el monitoreo de la zona hasta normalizar la circulación y descartar riesgos adicionales.