Choque fatal en Figueroa Alcorta y Sarmiento: murió un motociclista

Con motivo del incidente, solo un carril de la autopista 9 de Julio sentido sur, sentido a provincia, permanecía habilitado al tránsito.

Un camión chocó contra cuatro autos en Flores

Un camión y cuatro vehículos protagonizaron un choque múltiple este miércoles por la mañana en avenida Nazca y Páez, en el barrio porteño de Flores.

Según las primeras informaciones, el conductor del camión Iveco terminó impactando contra al menos cuatro vehículos que se encontraban estacionados en el lugar, los cuales sufrieron importantes consecuencias debido al impacto.

Con motivo del accidente, el tránsito se encontraba reducido en la zona sentido a la avenida Gaona.