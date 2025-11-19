Choque fatal en Figueroa Alcorta y Sarmiento: murió un motociclista
El accidente se produjo a primera hora de la mañana. En Flores se registró un choque múltiple mientras que un auto volcó y se incendió en la 9 de Julio.
La mañana de este miércoles comenzó con varios incidentes viales, siendo uno de los más graves el ocurrido en la intersección de avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Palermo, donde falleció un motociclista.
El hecho se produjo pasadas las 5 de la mañana, a metros del monumento a Urquiza y frente al Planetario, sobre la avenida Sarmiento. Tal como se pudo observar en las imágenes tomadas en el lugar, el motociclista fallecido quedó tendido sobre el cantero central que divide los carriles de la avenida.
Choque, vuelco e incendio en la 9 de Julio
Otro accidente de tránsito tuvo lugar más temprano en la autopista 9 de Julio sur, a la altura de California, donde un auto protagonizó un choque, vuelco y luego se prendió fuego.
Afortunadamente, el conductor del vehículo pudo salir por sus propios medios y se encontraba en buen estado de salud. En tanto, el vehículo quedó completamente envuelto por las llamas y con destrucción total. En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Ciudad paga apagar el fuego.
En el lugar del hecho trabajó también personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes acudieron rápidamente a la zona del siniestro tras el llamado de alerta.
Con motivo del incidente, solo un carril de la autopista 9 de Julio sentido sur, sentido a provincia, permanecía habilitado al tránsito.
Un camión chocó contra cuatro autos en Flores
Un camión y cuatro vehículos protagonizaron un choque múltiple este miércoles por la mañana en avenida Nazca y Páez, en el barrio porteño de Flores.
Según las primeras informaciones, el conductor del camión Iveco terminó impactando contra al menos cuatro vehículos que se encontraban estacionados en el lugar, los cuales sufrieron importantes consecuencias debido al impacto.
Con motivo del accidente, el tránsito se encontraba reducido en la zona sentido a la avenida Gaona.
