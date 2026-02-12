Córdoba: murió el dueño de la tradicional Cantina Don Carlos

Juan Carlos Verga Ricciardi Juan Carlos Verga Ricciardi

Pesar en redes por al muerte del dueño de Cantina Don Carlos

“Hoy se fue JC, un pionero y amigo de nuestro rubro, de quien todos aprendimos, te vamos a extrañar”, señalaron cantineros cordobeses en un posteo sentido firmado por Fogón Argentino, La Diablera, El Nuevo Aljibe y La Taba.

El cantante de cuarteto ex Chébere, Jorge “Toro” Quevedo, lo despidió de forma sentida: “Y te adelantaste en este viaje de la vida Carlitos. Todos estamos hoy sumergidos en un dolor enorme por tu partida. Siempre te lo dije soy un agradecido de que por allá en el 2000 cuando estaba caído en trabajo me llamaste para cantar en tu cantina”.

“Fuiste un pionero en tu rubro... poner música en vivo en el restaurante... y desde ese momento surgió una amistad única. La pucha como se te va a extrañar. Gracias por las miles de oportunidades que nos diste a todos... a todos sin excepción porque fuiste, sos y serás una persona increíble, luchador incansable y generoso como pocos. Hasta que nos volvamos a ver hermano”.

La Cantina Don Carlos es uno de los lugares más representativos de la cultura cordobesa. El restaurante ofrece un destacado servicio de comida y presentaciones de artistas, principalmente el cuarteto.