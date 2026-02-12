Córdoba: murió el dueño de la tradicional Cantina Don Carlos
Se trata de Juan Carlos Verga Ricciardi, recordado por múltiples artistas del folklore y del cuarteto. Su parrilla era un punto de encuentro para shows y fiestas.
El dueño de un histórico restaurante de Córdoba murió y dejó un profundo vacío tanto en el rubro gastronómico como artístico. Profesionales de ambos sectores lo despidieron en las redes sociales y destacaron su legado.
Se trata de Juan Carlos Verga Ricciardi, quien fundó y era el propietario de la icónica Cantina Don Carlos. El local instalado sobre la calle Isabel la Católica al 1032, en el barrio Alta Córdoba.
Durante años el establecimiento se convirtió en un punto de referencia para eventos, cenas con espectáculos musicales y baile en la zona de Alta Córdoba.
Tras su fallecimiento, su familia y clientes han mantenido activa su presencia en redes sociales como Facebook e Instagram para conmemorar su legado y continuar con la gestión del restaurante.
Pesar en redes por al muerte del dueño de Cantina Don Carlos
“Hoy se fue JC, un pionero y amigo de nuestro rubro, de quien todos aprendimos, te vamos a extrañar”, señalaron cantineros cordobeses en un posteo sentido firmado por Fogón Argentino, La Diablera, El Nuevo Aljibe y La Taba.
El cantante de cuarteto ex Chébere, Jorge “Toro” Quevedo, lo despidió de forma sentida: “Y te adelantaste en este viaje de la vida Carlitos. Todos estamos hoy sumergidos en un dolor enorme por tu partida. Siempre te lo dije soy un agradecido de que por allá en el 2000 cuando estaba caído en trabajo me llamaste para cantar en tu cantina”.
“Fuiste un pionero en tu rubro... poner música en vivo en el restaurante... y desde ese momento surgió una amistad única. La pucha como se te va a extrañar. Gracias por las miles de oportunidades que nos diste a todos... a todos sin excepción porque fuiste, sos y serás una persona increíble, luchador incansable y generoso como pocos. Hasta que nos volvamos a ver hermano”.
La Cantina Don Carlos es uno de los lugares más representativos de la cultura cordobesa. El restaurante ofrece un destacado servicio de comida y presentaciones de artistas, principalmente el cuarteto.
