Pablo Laurta fue trasladado a Concordia para ser juzgado por el crimen del remisero

Laurta permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4. Se espera que la Fiscalía pida que la prisión preventiva se prorrogue por otro período debido a que existe el peligro de fuga.

El plan del horror

El plan original de Laurta era entrar de manera clandestina a la Argentina -en un kayak por el río Uruguay- viajar en remise a Córdoba, asesinar a su expareja y a la madre de ella, y secuestrar a su hijo para poder cruzar de nuevo a su país de origen.

Luna Giardina había tenido a su hijo en Uruguay pero había decidido volver a la Argentina por el contexto de violencia de género, aislamiento y peligro que vivía en ese país debido a Laurta.

En relación al homicidio de Palacio, Laurta le había contratado el viaje de Gualeguaychú a Córdoba para el 7 de octubre de 2025, pero en vez lo asesinó y desmembró para robarle el auto, un Toyota Corolla con el que finalmente llegó a Córdoba.

El crimen salió a la luz cuando encontraron los restos del chofer en un camino secundario que une Concordia y Estación Yeruá.

entre rios remisero

De la relación entre ambos hombres se sabe que ya se conocían, que habían viajado juntos antes y que Laurta le pagó $ 1.500.000 al remisero por adelantado.

La Justicia de Entre Ríos ya dio por finalizada la investigación está concluida y la Fiscalía solicitaría la remisión a juicio.

Mientras tanto, la causa por el doble femicidio en Córdoba ya fue remitida a juicio, y Laurta podría ser condenado a la pena máxima.