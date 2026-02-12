Pablo Laurta fue trasladado a Concordia para ser juzgado por el crimen del remisero
El uruguayo que está detenido por el doble femicidio en Córdoba también tendrá que responder ante la Justicia de Entre Ríos por el asesinato de Martín Palacio.
El ciudadano uruguayo Pablo Laurta fue trasladado esta semana a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia para responder ante la Justicia de Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Palacio, la primera víctima antes del doble femicidio seguido de secuestro que cometió en octubre de 2025 en Córdoba.
Pablo Daniel Rodríguez Laurta, como se llama realmente el acusado, cumplió el plazo de 120 días de prisión preventiva en Córdoba, donde se lo investiga por el homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género de su expareja Luna Giardina, la madre de su hijo, y el femicidio de su exsuegra, Mariel Zamudio.
Terminado el plazo estipulado, Laurta fue trasladado a Entre Ríos para responder por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien mató y desmembró para robarle el auto y viajar a Córdoba para perpetrar el doble femicidio (de Giardina y Zamudio), seguido del secuestro de su propio, que tiene seis años y estaba al cuidado de las mujeres.
"La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo", repitió Laurta el miércoles de esta semana a su llegada a Concordia.
El año pasado, cuando fue detenido en un hotel de Gualeguaychú con su hijo justo antes de que cruzara la frontera con Uruguay, Laurta había formulado declaraciones similares a las que repitió esta semana, como "quiero que se sepa la verdad".
Laurta permanecerá alojado en la Jefatura Departamental Concordia hasta que se realice la audiencia ante el Juzgado de Garantías N° 4. Se espera que la Fiscalía pida que la prisión preventiva se prorrogue por otro período debido a que existe el peligro de fuga.
El plan del horror
El plan original de Laurta era entrar de manera clandestina a la Argentina -en un kayak por el río Uruguay- viajar en remise a Córdoba, asesinar a su expareja y a la madre de ella, y secuestrar a su hijo para poder cruzar de nuevo a su país de origen.
Luna Giardina había tenido a su hijo en Uruguay pero había decidido volver a la Argentina por el contexto de violencia de género, aislamiento y peligro que vivía en ese país debido a Laurta.
En relación al homicidio de Palacio, Laurta le había contratado el viaje de Gualeguaychú a Córdoba para el 7 de octubre de 2025, pero en vez lo asesinó y desmembró para robarle el auto, un Toyota Corolla con el que finalmente llegó a Córdoba.
El crimen salió a la luz cuando encontraron los restos del chofer en un camino secundario que une Concordia y Estación Yeruá.
De la relación entre ambos hombres se sabe que ya se conocían, que habían viajado juntos antes y que Laurta le pagó $ 1.500.000 al remisero por adelantado.
La Justicia de Entre Ríos ya dio por finalizada la investigación está concluida y la Fiscalía solicitaría la remisión a juicio.
Mientras tanto, la causa por el doble femicidio en Córdoba ya fue remitida a juicio, y Laurta podría ser condenado a la pena máxima.
