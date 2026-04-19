Incendio en el Edificio Libertad: hay 75 evacuados y 5 heridos
Este sábado por la noche comenzó un incendio en la sede de la Armada Argentina. El fuego comenzó alrededor de las 20hs en los pisos 12 y 13.
La sede central de la Armada Argentina, el emblemático Edificio Libertad, fue escenario de un preocupante siniestro durante la noche de este sábado. El inmueble, situado en el barrio porteño de Retiro, sufrió un incendio que se desató en sus plantas más elevadas, lo que activó un complejo despliegue de seguridad y asistencia médica en la zona de Comodoro Py.
El foco ígneo se manifestó cerca de las 20:00 horas, concentrándose específicamente en los pisos 12 y 13 de la estructura. Debido a la altura y la intensidad del fuego, las llamas fueron visibles desde diversos sectores de la ciudad, generando una densa columna de humo que alertó a los vecinos y transeúntes. Tras un intenso trabajo, la situación fue contenida gracias a la labor conjunta de los Bomberos de la Ciudad, personal de la Policía Federal y equipos del SAME.
La magnitud del evento obligó a las autoridades a realizar un operativo de evacuación preventiva que involucró a al menos 75 personas que se encontraban en el predio. A pesar de la espectacularidad de las imágenes que circularon en plataformas digitales, el saldo sanitario fue controlado.
Eso sí, un total de cinco personas requirieron atención médica inmediata tras haber inhalado gases tóxicos. No obstante, según informaron las fuentes oficiales, ninguno de los afectados necesitó ser derivado a centros hospitalarios. Afortunadamente, no se registraron fallecidos ni heridos de gravedad producto del incidente.
En redes sociales, los registros audiovisuales captados tanto por testigos como por el personal de emergencia mostraron la ferocidad del fuego en las oficinas superiores, así como el arduo combate de los bomberos en los sectores de escaleras internas, donde el humo y las alarmas dominaron la escena.
El Edificio Libertad, inaugurado en el año 1970, es una pieza arquitectónica de 15 niveles que originalmente fue diseñada para albergar el Hospital Naval Central, aunque hoy cumple funciones netamente administrativas para la Armada.
Este no es el primer evento de estas características que sufre el predio en tiempos recientes. Existe un antecedente cercano ocurrido en septiembre de 2025, cuando se registró un incendio en un área periférica del complejo, específicamente en un polígono de tiro. Aquel episodio, aunque no dañó la estructura principal, también demandó una evacuación y estuvo marcado por un accidente colateral: el vuelco de una ambulancia que acudía al lugar para asistir a los posibles afectados. En esta ocasión, el fuego sí alcanzó el corazón del edificio, dejando daños materiales de consideración en los pisos afectados por las brasas.
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