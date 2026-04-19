Incendio en el Edificio Libertad: hay 75 evacuados y 5 heridos

El Edificio Libertad, inaugurado en el año 1970, es una pieza arquitectónica de 15 niveles que originalmente fue diseñada para albergar el Hospital Naval Central, aunque hoy cumple funciones netamente administrativas para la Armada.

Este no es el primer evento de estas características que sufre el predio en tiempos recientes. Existe un antecedente cercano ocurrido en septiembre de 2025, cuando se registró un incendio en un área periférica del complejo, específicamente en un polígono de tiro. Aquel episodio, aunque no dañó la estructura principal, también demandó una evacuación y estuvo marcado por un accidente colateral: el vuelco de una ambulancia que acudía al lugar para asistir a los posibles afectados. En esta ocasión, el fuego sí alcanzó el corazón del edificio, dejando daños materiales de consideración en los pisos afectados por las brasas.