Voraz incendio en Río Negro: el fuego arrasó con un depósito y hay pérdidas totales

incendio cipolletti la anonima

En paralelo, Edersa anunció la suspensión del servicio de energía electrica para estos sectores de la ciudad: barrio Manzanar, Santa Clara (parcial), Mariano Moreno (parcial) y Belgrano (parcial), calle Toschi en su totalidad, hasta ruta Nacional 22; y sectores aledaños.

Por el momento no hay víctimas fatales ni heridos de gravedad. Las pérdidas en el lugar son totales.

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El intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, el incendio "fue está contenido" pero las dotaciones continúan en alerta ante la presencia de productos inflamables dentro del depósito. Además sostuvo que habrá "humo durante el resto de la jornada".

En paralelo indicó que se buscará determinar qué dio inicio al fuego en el depósito.

Según el portal Río Negro, el devastador incendio en el depósito de La Anónima obligó a la distribuidora de energía a cortar de urgencia el suministro en un amplio sector de Cipolletti.

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Por un pedido expreso de los Bomberos Voluntarios ante el peligro del colapso de las líneas, las cuadrillas operativas sacaron de servicio un alimentador troncal de media tensión (13,2 kV), una medida de seguridad pública crítica mientras el fuego sigue fuera de control al costado de las vías.

Los operarios de la firma rionegrina evalúan contrarreloj realizar maniobras de transferencia de carga para devolverle la energía a los vecinos afectados, siempre y cuando el trabajo de las dotaciones de rescate en el predio de la calle Tres Arroyos lo permita.