Incidentes entre vecinos de Fuerte Apache luego de que la Policía abatiera a "Mayonesa"

Si bien el episodio no tuvo relación directa con el operativo que terminó con la muerte de Magallanes, ocurrió en un contexto de un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en el barrio. Vecinos de la zona señalaron que los enfrentamientos y las discusiones de este tipo forman parte de situaciones que se repiten a diario.

Abatieron a “Mayonesa” en Fuerte Apache

La pelea se produjo pocas horas después de un megaoperativo policial que incluyó 25 allanamientos simultáneos en Fuerte Apache. El procedimiento terminó con la muerte de Joel Sebastián Magallanes, señalado como el principal sospechoso del asesinato del policía Alan Fabián Molina.

Fuerte Apache: la Policía mató a "Mayonesa", acusado de asesinar a un efectivo y mano derecha de "Gordo Tilín"

El adolescente, conocido como “Mayonesa”, era investigado además por otros dos homicidios y tenía pedidos de captura vigentes en el Departamento Judicial de San Martín. Además, los investigadores lo identificaban como el brazo armado de la organización narco liderada por Guillermo Agustín Gerez, alias “Gordo Tilín”.

Uno de los crímenes que se le atribuían era el del policía Alan Fabián Molina, ocurrido el 18 de julio de 2026. Durante un operativo de prevención de la Fuerza Barrial de Aproximación en Fuerte Apache, el joven se resistió a ser identificado y abrió fuego contra los efectivos. Molina recibió heridas mortales pese a llevar puesto el chaleco antibalas y murió en el hospital Ramón Carrillo.

También estaba acusado de asesinar a Víctor Fernando Carrizo el 11 de diciembre de 2025, en un presunto ajuste de cuentas, y a Gabriel Omar López, a quien habría matado durante un intento de robo el 5 de enero de 2026 en Villa Pineral.

De acuerdo con la investigación, Magallanes habría conseguido mantenerse prófugo con ayuda de otras organizaciones criminales de la zona, identificadas como “Los Fiolos” y “La Michela”. Estas facciones le habrían facilitado lugares para esconderse, vehículos y medios de comunicación, además de información sobre los movimientos policiales.

Por su peligrosidad, el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quienes aportaran datos que permitieran localizarlo.