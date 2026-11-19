Incidentes entre vecinos de Fuerte Apache luego de que la Policía abatiera a "Mayonesa"
Dos hombres protagonizaron una violenta discusión por un vidrio roto. La Policía tuvo que intervenir para apaciguar el enfrentamiento.
Una disputa personal entre dos vecinos de Fuerte Apache terminó con dos autos destrozados y un hombre herido. El enfrentamiento comenzó cuando uno de ellos le reclamó al otro que pagara un vidrio roto y escaló hasta convertirse en una violenta pelea.
Todo ocurrió este jueves minutos antes de las 8 en el complejo habitacional Ejército de los Andes, en medio de la tensión que atraviesa el barrio tras el operativo policial en el que abatieron a Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”, de 17 años.
Según informaron en C5N, el conflicto se inició cuando uno de los involucrados le cruzó el auto al otro para exigirle que se hiciera cargo de los daños en una ventanilla de un vehículo que pertenece a su padre. El reclamo dio paso a una discusión verbal que rápidamente subió de tono.
La situación terminó con uno de los hombres atacando el vehículo del otro. De acuerdo con la información disponible, el conductor de un Renault 19 blanco rompió una de las ventanillas del otro rodado y utilizó un cricket para destrozarle el parabrisas.
La intervención policial permitió contener el enfrentamiento y evitar que continuaran las agresiones. Los efectivos retuvieron el auto rojo y formaron un cordón de seguridad para protegerlo, mientras que el Renault 19 blanco quedó con la ventanilla derecha dañada.
Si bien el episodio no tuvo relación directa con el operativo que terminó con la muerte de Magallanes, ocurrió en un contexto de un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en el barrio. Vecinos de la zona señalaron que los enfrentamientos y las discusiones de este tipo forman parte de situaciones que se repiten a diario.
Abatieron a “Mayonesa” en Fuerte Apache
La pelea se produjo pocas horas después de un megaoperativo policial que incluyó 25 allanamientos simultáneos en Fuerte Apache. El procedimiento terminó con la muerte de Joel Sebastián Magallanes, señalado como el principal sospechoso del asesinato del policía Alan Fabián Molina.
El adolescente, conocido como “Mayonesa”, era investigado además por otros dos homicidios y tenía pedidos de captura vigentes en el Departamento Judicial de San Martín. Además, los investigadores lo identificaban como el brazo armado de la organización narco liderada por Guillermo Agustín Gerez, alias “Gordo Tilín”.
Uno de los crímenes que se le atribuían era el del policía Alan Fabián Molina, ocurrido el 18 de julio de 2026. Durante un operativo de prevención de la Fuerza Barrial de Aproximación en Fuerte Apache, el joven se resistió a ser identificado y abrió fuego contra los efectivos. Molina recibió heridas mortales pese a llevar puesto el chaleco antibalas y murió en el hospital Ramón Carrillo.
También estaba acusado de asesinar a Víctor Fernando Carrizo el 11 de diciembre de 2025, en un presunto ajuste de cuentas, y a Gabriel Omar López, a quien habría matado durante un intento de robo el 5 de enero de 2026 en Villa Pineral.
De acuerdo con la investigación, Magallanes habría conseguido mantenerse prófugo con ayuda de otras organizaciones criminales de la zona, identificadas como “Los Fiolos” y “La Michela”. Estas facciones le habrían facilitado lugares para esconderse, vehículos y medios de comunicación, además de información sobre los movimientos policiales.
Por su peligrosidad, el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quienes aportaran datos que permitieran localizarlo.
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