Para mantenerse oculto durante estos meses, "Mayonesa" contaba con la asistencia logística de otras facciones criminales que operan en la zona, identificadas como "Los Fiolos" y "La Michela". Estas organizaciones le proporcionaban refugios, vehículos, equipos de comunicación y alertas sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad. Ante la peligrosidad del prófugo, el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre $5 y $10 millones para dar con su paradero.