Fuerte Apache: la Policía mató a "Mayonesa", acusado de asesinar a un efectivo y mano derecha de "Gordo Tilín"
Joel Sebastián Magallanes tenía 17 años y cayó abatido en un tiroteo durante un megaoperativo con 25 allanamientos en Fuerte Apache.
Un megaoperativo desplegado este miércoles en Fuerte Apache culminó con la muerte de Joel Sebastián Magallanes (17), alias "Mayonesa", quien cayó abatido durante un enfrentamiento armado con la Policía. El joven estaba sindicado como el principal acusado del crimen del efectivo Alan Fabián Molina y operaba como mano derecha del jefe narco "Gordo Tilín".
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El megaoperativo en Fuerte Apache y los vínculos con "Gordo Tilín"
El procedimiento policial incluyó 25 allanamientos en simultáneo dentro del complejo habitacional Ejército de los Andes, exactamente a cuatro meses del homicidio del uniformado. Según los investigadores, Magallanes se desempeñaba como el brazo armado de la banda dedicada al narcomenudeo que lideraba Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín", quien había sido capturado a comienzos de noviembre tras un primer operativo realizado en octubre en la vivienda de un proveedor de armas caseras.
Para mantenerse oculto durante estos meses, "Mayonesa" contaba con la asistencia logística de otras facciones criminales que operan en la zona, identificadas como "Los Fiolos" y "La Michela". Estas organizaciones le proporcionaban refugios, vehículos, equipos de comunicación y alertas sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad. Ante la peligrosidad del prófugo, el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre $5 y $10 millones para dar con su paradero.
El crimen del policía Alan Molina y los otros homicidios que le imputaban
Además de su rol en la estructura narcocriminal del barrio, sobre Magallanes pesaban pedidos de captura tramitados en el Departamento Judicial de San Martín por tres asesinatos cometidos en menos de ocho meses:
- El asesinato del policía Alan Fabián Molina (18 de julio de 2026): durante un operativo de prevención de la Fuerza Barrial de Aproximación en Fuerte Apache, el sospechoso se resistió a ser identificado y abrió fuego contra los efectivos. Pese a llevar colocado el chaleco antibalas, Molina sufrió heridas letales y falleció en el hospital Ramón Carrillo, dejando a su esposa, Stephanie Falzetta, y a un bebé recién nacido llamado Owen.
- Ajuste de cuentas (11 de diciembre de 2025): cerca de las 23:40, el adolescente fue acusado de ejecutar a balazos a Víctor Fernando Carrizo en la puerta de una vivienda del mismo complejo habitacional.
- Homicidio en ocasión de robo (5 de enero de 2026): en el cruce de las calles Ángel Pini y 3 de Febrero, en la localidad de Villa Pineral, Magallanes intentó asaltar a Gabriel Omar López, a quien asesinó de múltiples disparos cuando la víctima se resistió al robo.
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