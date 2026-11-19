Daniel Passarella va a juicio oral por presuntas maniobras irregulares durante su presidencia en River
El juicio oral que tiene en el banquillo de los acusados al exjugador, director técnico y presidente de la institución de Núñez tiene fecha de inicio.
Más de una década después de que comenzaran las investigaciones, la Justicia llevará a juicio oral al expresidente de River Plate, Daniel Alberto Passarella, en una causa que analiza una serie de supuestas maniobras irregulares ocurridas durante su conducción del club entre 2009 y 2013.
El exjugador de la Selección Argentina y de River y ex DT y exdirigente de la institución millonaria, será juzgado junto a otras 30 personas acusadas de distintos delitos vinculados a la administración de la institución de Núñez.
La investigación abarca presuntas maniobras de administración fraudulenta, desvío de fondos, irregularidades en operaciones vinculadas a futbolistas y supuestos nexos con sectores de la barra brava de la entidad.
Entre los imputados también figura Diego Turnes, quien se desempeñó como vicepresidente durante la gestión de Passarella, además de otros exdirectivos, efectivos policiales e integrantes de grupos violentos ligados al club. Según la causa, los hechos investigados habrían generado un importante perjuicio económico para River.
Uno de los aspectos centrales del expediente está relacionado con la presunta reventa ilegal de entradas, ya que durante ese período se habría comercializado por fuera de los canales oficiales un promedio de 1.500 tickets por partido, práctica que habría ocasionado pérdidas económicas significativas para la institución.
La causa también pone bajo análisis distintas operaciones económicas realizadas durante aquellos años, en una etapa particularmente compleja para River, marcada por dificultades deportivas e institucionales que desembocaron en uno de los momentos más delicados de su historia, incluyendo el descenso a la Primera B Nacional en 2011.
El proceso judicial entrará en una etapa decisiva el próximo 15 de febrero de 2027, fecha fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 para el inicio del debate oral y público que tiene como principal imputado a Passarella.
Vale recordar que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada en 2012 y fue impulsada por el fiscal José María Campagnoli, y de comprobarse las acusaciones, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.
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