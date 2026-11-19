La causa también pone bajo análisis distintas operaciones económicas realizadas durante aquellos años, en una etapa particularmente compleja para River, marcada por dificultades deportivas e institucionales que desembocaron en uno de los momentos más delicados de su historia, incluyendo el descenso a la Primera B Nacional en 2011.

El proceso judicial entrará en una etapa decisiva el próximo 15 de febrero de 2027, fecha fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11 para el inicio del debate oral y público que tiene como principal imputado a Passarella.

Vale recordar que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada en 2012 y fue impulsada por el fiscal José María Campagnoli, y de comprobarse las acusaciones, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.