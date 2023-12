Carlos Soratti sigue como presidente del Incucai

incucai

Previo a esto, ya había cumplido ese mismo rol dentro del organismo en dos etapas diferentes: entre 2003 y 2006, y desde 2009 hasta enero de 2016.

Durante su gestión en el INCUCAI y con la premisa de incrementar la donación y el trasplante, a partir de 2003 se implementó en el país el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, el cual incorporó la figura del Coordinador Hospitalario de Trasplante como impulsor de la generación de donantes desde el interior de los hospitales.

Ahora, con la publicación del Decreto 58/2023, quedó oficializada su continuidad en el cargo, en el marco de la gestión del presidente Javier Milei.

El sistema de donación y trasplante de órganos en Argentina es referente en la materia y cuenta, entre otras fortalezas, con un marco regulatorio permanentemente actualizado; el sistema informático (Sintra) que permite registrar, gestionar, fiscalizar y consultar todos los aspectos relacionados con la actividad de procuración y trasplante en tiempo real; y el desarrollo de una organización sanitaria nacional a través de 24 organismos provinciales de ablación e implante.

Durante su carrera, Carlos Soratti también fue secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación del 2006 al 2009. Además, desde 1995 hasta 2003 fue presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (Cucaiba) y primer titular de la Dirección de Coordinación, Programación y Ablación (DICOPROA), en la ciudad de Buenos Aires.

Entre 2005 y 2015 ocupó la vicepresidencia de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y representó a Argentina en la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante de la Reunión de Ministros de Salud de Mercosur, desde su creación en 2006 hasta 2015.

En 2006 presidió el Comité Organizador del Segundo Día Mundial para la Donación y el Trasplante realizado en Argentina. En 2011 fue Presidente del 11th Congress of the International Society for Organ Donor and Procurement (ISODP) realizado en la Argentina.