El revolucionario sistema que usa ladrillos de plástico reciclado para construir casas en cinco días
El sistema, desarrollado por una empresa de Colombia, permite construir viviendas completas en apenas cinco días utilizando bloques fabricados con plástico reciclado.
La construcción tradicional podría enfrentar un cambio profundo a partir de una innovadora propuesta desarrollada en Colombia que combina reciclaje, sustentabilidad y rapidez de ejecución. Se trata de un sistema con ladrillos a base de plástico reciclado y permite levantar viviendas completas en apenas cinco días.
La iniciativa fue impulsada por la empresa Conceptos Plásticos que diseñaron un método de bloques modulares que se ensamblan entre sí de manera similar a un juego de construcción. Gracias a este sistema, se reducen considerablemente los tiempos de obra, los costos y la necesidad de maquinaria pesada o procesos complejos.
El proyecto comenzó a gestarse cuando Fernando Llanos intentaba construir una vivienda en la región colombiana de Cundinamarca y se encontró con dificultades para trasladar materiales desde Bogotá, algo que lo llevó a pensar en una alternativa más práctica y económica.
En paralelo, el arquitecto Óscar Méndez venía investigando soluciones sustentables para la construcción en el marco de su tesis universitaria. La combinación de ambas ideas terminó dando origen a un sistema que hoy despierta interés en distintos países por su potencial social y ambiental.
Cómo se generan los ladrillos sustentables
Los ladrillos son fabricados con residuos plásticos provenientes tanto de desechos industriales como de materiales recuperados por recicladores urbanos. El proceso comienza con la recolección y clasificación del plástico, continúa con la extrusión del material mediante calor y finaliza con el moldeado de los bloques modulares que luego serán utilizados en las viviendas.
Cada pieza pesa aproximadamente tres kilos, una cifra similar a la de un ladrillo tradicional de arcilla, aunque incorpora características técnicas que mejoran notablemente su desempeño. Entre sus principales ventajas se destacan el aislamiento térmico y acústico, la incorporación de aditivos retardantes de combustión y la resistencia sísmica conforme a las normas vigentes en Colombia.
El sistema modular permite que las piezas encajen entre sí de manera sencilla, lo que agiliza el trabajo y reduce la necesidad de mano de obra especializada. Según difundieron medios especializados en arquitectura y sustentabilidad, una vivienda básica de 40 metros cuadrados puede construirse en apenas cinco días con un equipo integrado por cuatro personas.
Las casas desarrolladas mediante esta tecnología cuentan con dos habitaciones, sala de estar, comedor, cocina y baño. Además, el costo estimado ronda los 6.800 dólares, posicionándose como una alternativa más accesible frente a los métodos tradicionales de construcción.
La tecnología ya comenzó a aplicarse en proyectos sociales dentro de Colombia. Uno de los casos más destacados tuvo lugar en la localidad de Guapi, donde junto al Consejo Noruego para Refugiados construyeron refugios temporales destinados a 42 familias desplazadas por el conflicto armado.
En esa experiencia se reciclaron más de 200 toneladas de plástico, evitando que esos residuos terminaran acumulados en basurales o contaminando ecosistemas naturales. De acuerdo con especialistas ambientales, muchos de esos materiales pueden tardar hasta 300 años en degradarse, por lo que iniciativas de este tipo también representan una alternativa concreta frente al creciente problema de la contaminación plástica a nivel global.
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