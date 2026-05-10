El revolucionario sistema que usa ladrillos de plástico reciclado para construir casas en cinco días

Cada pieza pesa aproximadamente tres kilos, una cifra similar a la de un ladrillo tradicional de arcilla, aunque incorpora características técnicas que mejoran notablemente su desempeño. Entre sus principales ventajas se destacan el aislamiento térmico y acústico, la incorporación de aditivos retardantes de combustión y la resistencia sísmica conforme a las normas vigentes en Colombia.

El sistema modular permite que las piezas encajen entre sí de manera sencilla, lo que agiliza el trabajo y reduce la necesidad de mano de obra especializada. Según difundieron medios especializados en arquitectura y sustentabilidad, una vivienda básica de 40 metros cuadrados puede construirse en apenas cinco días con un equipo integrado por cuatro personas.

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Las casas desarrolladas mediante esta tecnología cuentan con dos habitaciones, sala de estar, comedor, cocina y baño. Además, el costo estimado ronda los 6.800 dólares, posicionándose como una alternativa más accesible frente a los métodos tradicionales de construcción.

La tecnología ya comenzó a aplicarse en proyectos sociales dentro de Colombia. Uno de los casos más destacados tuvo lugar en la localidad de Guapi, donde junto al Consejo Noruego para Refugiados construyeron refugios temporales destinados a 42 familias desplazadas por el conflicto armado.

En esa experiencia se reciclaron más de 200 toneladas de plástico, evitando que esos residuos terminaran acumulados en basurales o contaminando ecosistemas naturales. De acuerdo con especialistas ambientales, muchos de esos materiales pueden tardar hasta 300 años en degradarse, por lo que iniciativas de este tipo también representan una alternativa concreta frente al creciente problema de la contaminación plástica a nivel global.