INPRES registró un fuerte sismo en La Rioja con epicentro cercano a Córdoba y San Luis

En tanto, fue calificado como nivel dos a tres, “muy débil” de intensidad - es decir que fue sentido levente por algunas personas en reposo o en edificios - en las localidades de Mina Clavero, Río Cuarto y ciudad de Córdoba; en Chamical, La Rioja; y en las ciudades de San Juan y Mendoza.

sismo 2

Un fuerte temblor con epicentro en San Juan se sintió en Mendoza

Hace una semana las provincias de Mendoza y San Juan y el vecino país de Chile fueron sacudidos por un sismo de magnitud 4.7, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El movimiento telúrico se produjo a las 11:08 de la mañana, con un epicentro aproximado de 56 km al suroeste de Cerro Mercedario. Según la intensidad Mercalli, en la localidad sanjuanina de Barreal y en Uspallata fue percibido por "algunas personas en reposo".

El temblor también fue medido por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que le dio una magnitud de 5.0, mayor a la del Inpres. La ciudad chilena más cercana al epicentro fue Los Andes, a 80 km.

Respecto a la escala Mercalli, que mide los posibles efectos y consecuencias del sismo, el temblor de hoy alcanzó intensidad III en Barreal (San Juan) y Uspallata: "Lo perciben algunas personas en reposo".

En la Ciudad de Mendoza, Ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia y Tunuyán fue de II a III: "Sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios".