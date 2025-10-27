Qué dijo la vidente que venía acertando los escándalos de Javier Milei, tras su fallido pronóstico electoral

vidente milei

El resultado era "necesario", según Rosa Pascal

Pascal defendió la fiabilidad de sus predicciones, citando aciertos pasados relacionados con conflictos internacionales (como la paz y posterior vuelta de la guerra entre Ucrania y Rusia o la situación en Gaza) y reiteró su fe inquebrantable en sus "dioses".

La vidente sostuvo que lo ocurrido el domingo no invalida sus visiones, sino que, paradójicamente, lo refuerza, argumentando que "era necesario que sucediera lo que sucedió ayer domingo para que pasara lo que en nuestra evidencia vimos".

Según su interpretación, el mal se ha puesto en evidencia y esto forma parte de una "guerra espiritual" donde el bien prevalecerá.

"Lo que pasó ayer en Argentina en las elecciones fue un obstáculo del mal, pero pronto va a suceder lo que mis dioses mostraron, solamente para que ustedes vean que cuando las personas hacemos mal, en estos tiempos, muy prontamente se nos devuelve", sentenció Rosa.

vidente rosa pascal

La vidente se retira de las redes sociales

Ante la preocupación de sus seguidores, Rosa Pascal les pidió mantener la fe y "saber esperar" a que sus predicciones originales se cumplan.

"Vuelvo a repetir, aquí no hay inclinación política. Solamente informamos lo que mis dioses me muestran y cuando algo está mal tiene que terminar y así me lo mostraron mis dioses. Si ha sucedido lo contrario es porque ahí estuvo el humano", insistió.

Finalmente, anunció que se tomará un receso para "guardar" una nueva evidencia hasta que los resultados que sus dioses le mostraron se manifiesten en la realidad argentina.

"Voy a grabar una evidencia y la voy a guardar para cuando nuevamente vuelva, sí, con ustedes, porque voy a estar esperando que mis dioses hagan su trabajo que termine de ayudar a Argentina", concluyó.