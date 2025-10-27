Qué dijo la vidente que venía acertando los escándalos de Javier Milei, tras su fallido pronóstico electoral
La "Venus Psíquica" atribuyó el resultado inesperado a una supuesta "intervención humana" y a la acción de "fuerzas oscuras".
Rosa Pascal, la vidente que ganó notoriedad en redes sociales por acertar varias predicciones –en su mayoría de tono negativo– sobre la gestión del presidente Javier Milei, tuvo que publicar este lunes un descargo, luego del fallido pronóstico para las elecciones legislativas.
A través de un video de Instagram, Pascal, quien viene anunciado la renuncia de Milei, había vaticinado una gran derrota para el oficialismo en las elecciones que se celebraron el domingo, algo que estuvo lejos de ocurrir a juzgar por los resultados.
La "Venus psíquica" reconoció el "choque" que supuso conocer los resultados, que contradijeron sus "evidencias", las cuales indicaban que "el presidente Milei con su hermana y su grupo político iban a ser enjuiciados" y perderían peso político.
En lugar de admitir un error en la videncia, Pascal atribuyó el resultado inesperado a una supuesta "intervención humana" y a la acción de "fuerzas oscuras" que buscan mantener el statu quo y entorpecer el cambio.
"Ha pasado algo muy raro. Las fuerzas oscuras están en el ciclo. Las fuerzas oscuras no quieren que nada cambie y hacen todo lo posible para que eso suceda, que nada cambie, que sigan sufriendo...", declaró la vidente.
El resultado era "necesario", según Rosa Pascal
Pascal defendió la fiabilidad de sus predicciones, citando aciertos pasados relacionados con conflictos internacionales (como la paz y posterior vuelta de la guerra entre Ucrania y Rusia o la situación en Gaza) y reiteró su fe inquebrantable en sus "dioses".
La vidente sostuvo que lo ocurrido el domingo no invalida sus visiones, sino que, paradójicamente, lo refuerza, argumentando que "era necesario que sucediera lo que sucedió ayer domingo para que pasara lo que en nuestra evidencia vimos".
Según su interpretación, el mal se ha puesto en evidencia y esto forma parte de una "guerra espiritual" donde el bien prevalecerá.
"Lo que pasó ayer en Argentina en las elecciones fue un obstáculo del mal, pero pronto va a suceder lo que mis dioses mostraron, solamente para que ustedes vean que cuando las personas hacemos mal, en estos tiempos, muy prontamente se nos devuelve", sentenció Rosa.
La vidente se retira de las redes sociales
Ante la preocupación de sus seguidores, Rosa Pascal les pidió mantener la fe y "saber esperar" a que sus predicciones originales se cumplan.
"Vuelvo a repetir, aquí no hay inclinación política. Solamente informamos lo que mis dioses me muestran y cuando algo está mal tiene que terminar y así me lo mostraron mis dioses. Si ha sucedido lo contrario es porque ahí estuvo el humano", insistió.
Finalmente, anunció que se tomará un receso para "guardar" una nueva evidencia hasta que los resultados que sus dioses le mostraron se manifiesten en la realidad argentina.
"Voy a grabar una evidencia y la voy a guardar para cuando nuevamente vuelva, sí, con ustedes, porque voy a estar esperando que mis dioses hagan su trabajo que termine de ayudar a Argentina", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario