La mamá de Cecilia Strzyzowski habló antes del juicio a los Sena: "Revivo todo en carne viva"

Cecilia Strzyzowski y su madre Cecilia Strzyzowski junto a su madre, Gloria Romero

Gloria regresó a Chaco por segunda después de dos años de haber dejado la provincia. La primera fue para vender su casa. Tras el femicidio de Cecilia, la mujer decidió abandonar todo e instalarse en el sur junto a su otra hija, Ángela. ¿El motivo? Ambas siguen amenazadas por el clan Sena.

“¿Cómo no voy a tener custodia si sigo amenazada? Los Sena dijeron que, si les daban perpetua, se iban a encargar de mi otra hija”, expuso y mencionó que, tras la desaparición de Cecilia y como forma de preservar a la familia, decidió “cortar toda comunicación con Chaco, por seguridad”.

“Volví el año pasado, pero estuve solo tres días. Vine para vender mi casa. Me llevó 30 años pagarla y la terminé rematando en 70 cuotas. Rematé todo: muebles, electrodomésticos, aire acondicionado… Y me fui con una mochila”, contó.

Cecilia Strzyzowski y su hermana Cecilia Strzyzowski junto a su hermana menor, Ángela

Por último, dedicó unas palabras en rememoración de su hija: “Me gustaría que recuerden a Ceci como nuestro ángel protector. Así como está acá, vestida de blanco, con alas y una corona, en el pesebre de Navidad. Está abrazando a su hermana. Ella era así, protectora de todos”.