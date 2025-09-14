Verificación Técnica Vehicular: quiénes se salvan de hacer la VTV este mes
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Quiénes no tienen que hacer la VTV
Según lo establecido, hay ciertos vehículos no deben pasar por el control mientras que cumplan con las condiciones específicas:
- Autos cero kilómetro: quedan exceptuados durante los primeros 3 años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros.
- Motos cero kilómetro: no realizan la verificación hasta cumplir un año de antigüedad.
Cuáles son los requisitos para la exención
Asimismo, quedan exentos del pago, pero no del trámite, los siguientes grupos:
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años con ingresos que no superen el haber mínimo y que posean un vehículo que no pague el impuesto a la radicación.
- Personas con discapacidad que tengan vehículos con o sin adaptaciones. Si se posee más de un vehículo, el beneficio aplicará solo a uno.
