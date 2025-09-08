Bomba: aseguran que José Alperovich y Marianela Mirra están esperando su primer hijo juntos

Iglesias recordó que "en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres", en referencia al cambio de planes.

El exgobernador de Tucumán pasa sus días recluido en su departamento del Complejo Zencity de Puerto Madero, monitoreado con una tobillera electrónica y con un universo reducido de visitas que pueden ingresar a su hogar.

Pero, obviamente, esas reglas no aplican para Marianela Mirra, que "incluso ha consultado por canchas de paddle y la vieron en el gimnasio de este complejo", como relató en su momento el cronista de América Oliver Quiroz en un móvil desde la entrada del edificio.

Éste sería el primer hijo de Marianela Mirra y el quinto de José Alperovich, que comparte cuatro herederos con su exesposa, Beatriz Rojkés: Gabriel, Sara, Mariana y Daniel.