Bomba: aseguran que José Alperovich y Marianela Mirra están esperando su primer hijo juntos

El exgobernador de Tucumán cumple con la prisión domiciliaria tras ser condenado por abuso sexual y tendría planes hogareños con la ganadora de "Gran Hermano".
El exgobernador de Tucumán José Alperovich estaría en el proceso de convertirse en padre nuevamente, ahora con Marianela Mirra. La pareja está instalada en una torre de Puerto Madero de la que él no puede salir porque tiene que cumplir una pena de 16 años de prisión tras ser condenado por abuso sexual.
La Justicia le otorgó a José Alperovich el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que tiene 70 años, y este lunes trascendió que tendría planes para mantenerse ocupado en su piso del Complejo Zencity de Puerto Madero: hace un mes se reconcilió con Marianela Mirra y la invitó a vivir con él a pesar del encierro.
Ahora, la pareja estaría esperando un hijo gracias a un tratamiento realizado en una clínica de Recoleta desde donde una fuente confirmó la noticia.
"La semana pasada (Marianela Mirra) fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo", comentó este lunes la panelista Fernanda Iglesias en el programa "Puro show".
Iglesias recordó que "en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres", en referencia al cambio de planes.
El exgobernador de Tucumán pasa sus días recluido en su departamento del Complejo Zencity de Puerto Madero, monitoreado con una tobillera electrónica y con un universo reducido de visitas que pueden ingresar a su hogar.
Pero, obviamente, esas reglas no aplican para Marianela Mirra, que "incluso ha consultado por canchas de paddle y la vieron en el gimnasio de este complejo", como relató en su momento el cronista de América Oliver Quiroz en un móvil desde la entrada del edificio.
Éste sería el primer hijo de Marianela Mirra y el quinto de José Alperovich, que comparte cuatro herederos con su exesposa, Beatriz Rojkés: Gabriel, Sara, Mariana y Daniel.
