Video: una "bola de fuego" atravesó el cielo en tres provincias argentinas

Ante tanta repercusión, José Bianco explicó en TN que un bólido no es ni más ni menos que un meteoro: “Es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que a veces cuando tiene un tamaño más grande que el puño de una mano y que puede tener el tamaño hasta de una heladera, genera un estruendo y una estela.

En ese sentido, agregó: “Aun estando de día puede generar más resplandor que el mismo sol, debido a la presión que sufre el bólido al ingresar y las temperaturas que se dan por delante, se pone a brillar directamente a medida que es quemado por la atmósfera".