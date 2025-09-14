Video: una "bola de fuego" atravesó el cielo en tres provincias argentinas
El fenómeno astronómico se pudo ver desde diferentes puntos del país y tomó por sorpresa a los habitantes.
Este sábado, varios puntos de Argentina fueron testigos de un increíble acontecimiento y sorprendió a los habitantes: una intensa luz atravesó el cielo. Cientos de testigos presenciaron una bola de fuego que cruzó y dejó un rastro luminoso visible durante varios segundos, según reportaron y registros difundidos por redes sociales.
Según informaron, este gran fenómeno se observó en ciudades como Winifreda, Jacinto Arauz y Alpachiri en La Pampa; Bahía Blanca en Buenos Aires; y la capital rionegrina, Viedma. Muchos habitantes le comentaron a medios locales que sintieron miedo y asombro durante el paso del objeto, mientras que autoridades policiales confirmaron el ingreso de consultas sobre el suceso.
Por otro lado, expertos citados por La Arena, informaron que la estela fue causada por un bólido, un meteoro de gran tamaño que se fragmenta tras el contacto con la atmósfera. Estos cuerpos celestes suelen desintegrarse antes de alcanzar la superficie, lo que puede provocar un ruido fuerte y una luminosidad llamativa.
Sin dudas, esto generó un gran revuelo en las redes sociales, provocando que los usuarios abran un debate sobre lo ocurrido y compartan diferentes videos e imágenes de lo que pasó.
Ante tanta repercusión, José Bianco explicó en TN que un bólido no es ni más ni menos que un meteoro: “Es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que a veces cuando tiene un tamaño más grande que el puño de una mano y que puede tener el tamaño hasta de una heladera, genera un estruendo y una estela.
En ese sentido, agregó: “Aun estando de día puede generar más resplandor que el mismo sol, debido a la presión que sufre el bólido al ingresar y las temperaturas que se dan por delante, se pone a brillar directamente a medida que es quemado por la atmósfera".
