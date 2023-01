Juntan firmas para no perder la tenencia de un nene tras la muerte de uno de sus hijos

“La ley dice que el límite son 180 días, pero nunca se cumple. Es imposible resolver la causa de un chico y encontrarle una familia en seis meses. El promedio es de un año. Eso fue lo que nos dijeron, pero pasó mucho más”, contó Elena.

Con el correr del tiempo, y al ver que el niño seguía creciendo con ellos y le iba a costar adaptarse a otra familia, decidieron empezar los trámites de adopción. Lo mandaron al mismo colegio donde llevaban a sus hijos y lo contuvieron todo lo necesario. Por eso, el matrimonio transformó su vínculo “transitorio” en lazos más fuertes.

“La asesora de menores, Cinthya Sánchez, se opuso desde un principio a que lo adoptemos. Ella nunca nos conoció, jamás pisó nuestra casa. Ella se atiene al libreto que dice ‘no se puede’, y jamás consideró todas las particularidades del caso", sostiene Elena.

Los últimos movimientos de la causa le generaron un dolor de cabeza a la familia Lanús-Moreno Vivot, ya que cambió la jueza que interviene y, en poco más de 15 días, la magistrada resolvió que deben entregar a José dentro de las próximas 24 horas en un servicio zonal, que le iban a buscar una familia después de 4 años.

De acuerdo al informe de la asistente social, José no está preparado para otra desvinculación. Y, aunque Pablo Lanús y Elena Moreno Vivot no tenían la idea de sortear el proceso de adopción, ya que ellos quisieron ser solo familia de tránsito, el sistema no funcionó y ahora deberán actuar para que el niño no sufra y corra el riesgo de quedarse sin familia.

“La Justicia está obligada a escuchar a José, tiene las herramientas para comprenderlo, pueden interpretar la voluntad y el deseo de José. Ya no importan los errores de la Justicia o los nuestros como familia en tránsito primerizos: el bien superior en la Justicia de familia es el niño”, recalcó Pablo.

Atravesados por el dolor, Pablo y Elena se ponen de pie para luchar por la adopción un chico que llegó a su casa “en tránsito” por un período de un año, pero la Justicia dejó por tres años y medio.