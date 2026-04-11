Fracasó el diálogo de Estados Unidos con Irán: JD Vance confirmó que no hay acuerdo

A la falta de un entendimiento diplomático se le sumó una máxima tensión operativa en el agua. En paralelo a las reuniones, las fuerzas militares confirmaron el tránsito de dos destructores para realizar urgentes tareas de desminado en el estratégico estrecho de Ormuz. "Estamos despejando el estrecho. Si llegamos a un acuerdo o no, no marca ninguna diferencia para mí", declaró públicamente Trump desde su país.

Próximos pasos en Medio Oriente

Mientras la relación directa entre Washington y Teherán ingresa en un complejo punto muerto, la onda expansiva del conflicto sigue afectando a toda la región. Las consecuencias más graves de este fracaso diplomático son: