Detienen a un abogado estafador en Quilmes: robaba identidades y pedía créditos millonarios

Posteriormente, estos datos biométricos y personales habrían sido utilizados sin su consentimiento para la apertura de billeteras virtuales, la solicitud de tarjetas de crédito y la gestión de préstamos bancarios por montos millonarios. De acuerdo a lo informado por la dependencia policial, se estableció que el acusado empleó este mismo método en al menos seis hechos similares desde septiembre de 2025 hasta la actualidad, tanto en Quilmes como Berazategui.

Abogado detenido Quilmes Elementos incautados tras la detención de un abogado en Quilmes.

El avance de la investigación, llevada adelante por la UFIyJ N°1 de Quilmes, bajo la dirección del fiscal Ariel Rivas y con intervención del Juzgado de Garantías N° 3, permitió determinar que, una vez en poder de la información y tarjetas de las víctimas, Ochoa solicitaba préstamos por sumas de cinco, diez y hasta 20 millones de pesos a nombre de terceros.

Una vez aprobado el financiamiento, los fondos eran transferidos y posteriormente cobrados por el imputado mediante la utilización de dispositivos Posnet propios, simulando operaciones comerciales inexistentes. Según el expediente, esta maniobra generó un perjuicio económico estimado en 500 millones de pesos.

Abogado detenido Quilmes Los objetos incautados, incluyendo tarjetas de crédito, teléfonos móviles y computadoras.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron alrededor de 20 tarjetas de crédito, además de computadoras y teléfonos celulares. Todo el material incautado será sometido a peritajes informáticos, considerados clave para reconstruir las maniobras y seguir el rastro del dinero.

Además, se incautaron dos dispositivos Posnet, nueve tarjetas a nombre del imputado y treinta y cinco tarjetas de crédito y débito a nombre de distintas personas.

Se hallaron también cuatro sobres que contenían tarjetas de crédito de víctimas y paquetes de la empresa de entregas Andreani, todos vinculados a una reconocida entidad bancaria.