La abogada argentina detenida en Brasil denunció violencia machista en el marco del 8M

También criticó el proceso judicial que enfrenta en Brasil y sostuvo que no se tuvo en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho. "No soy racista", afirmó, al tiempo que cuestionó que las autoridades impulsaran una campaña antirracismo pocos días después del episodio, basándose en un breve fragmento de video.

Asimismo, Páez aseguró haber recibido mensajes de odio, incluidas amenazas de muerte y de violación. En el cierre de su publicación, vinculó su situación con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y expresó que la fecha recuerda la lucha contra la violencia y la desigualdad.