8M: a qué hora empieza hoy lunes la marcha por el Día de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires

A qué hora empieza la movilización por el Día de la Mujer en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización del 9 de marzo comenzará a las 16.30, con una concentración en las inmediaciones del Congreso, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo.

Desde allí, las columnas marcharán hacia Plaza de Mayo, donde se prevé la instalación de un escenario para el acto central.

Las organizaciones convocantes también llamaron a realizar un paro y cesar las actividades en los lugares de trabajo para facilitar la participación en la movilización y visibilizar los reclamos.