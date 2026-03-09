MinutoUno

8M: a qué hora empieza hoy lunes la marcha por el Día de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires

Los colectivos centrarán sus exigencias en el rechazo a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Los detalles.

Bajo la consigna de visibilizar la desigualdad laboral y el impacto de las recientes reformas económicas, este lunes 9 de marzo se llevará a cabo la movilización central, en la Ciudad de Buenos Aires, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Aunque la fecha conmemorativa fue el domingo, las organizaciones feministas, sindicales y sociales decidieron trasladar la marcha principal para potenciar el alcance de sus reclamos en una jornada que incluirá un cese de actividades a nivel nacional.

La movilización de este año adquiere un fuerte tinte político tras la última asamblea transfeminista. Los colectivos centrarán sus exigencias en el rechazo a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, denunciando que la precarización afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Además, el documento oficial de la marcha expresará un rotundo "no" a la baja de la edad de punibilidad y a las modificaciones en la Ley de Glaciares, que actualmente cuenta con media sanción del Senado.

8 m dia de la mujer

El cese de tareas convocado para este lunes busca evidenciar el peso de las mujeres en la economía formal e informal. Las organizaciones argumentan que las políticas de ajuste actuales han profundizado la brecha de género, especialmente en los sectores más vulnerables.

A qué hora empieza la movilización por el Día de la Mujer en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización del 9 de marzo comenzará a las 16.30, con una concentración en las inmediaciones del Congreso, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo.

Desde allí, las columnas marcharán hacia Plaza de Mayo, donde se prevé la instalación de un escenario para el acto central.

Las organizaciones convocantes también llamaron a realizar un paro y cesar las actividades en los lugares de trabajo para facilitar la participación en la movilización y visibilizar los reclamos.

