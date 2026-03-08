Alerta por tormentas y granizo sacude este lunes a Buenos Aires: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de un fin de semana con condiciones del clima estables y temperaturas agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para varias jornadas con una tendencia similar, aunque el pronóstico del tiempo cambió y ya tiene fecha el regreso de las lluvias.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un lunes con cielo mayormente nublado en el día y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas estimadas en 17 grados de mínima y 24 de máxima.