Alerta por tormentas y granizo sacude este lunes a Buenos Aires: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este lunes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
La nueva semana se prepara para dar inicio con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluida la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este lunes 9 de marzo a zonas del centro, suroeste de la Provincia.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a zonas de las provincias de Río Negro, Entre Ríos, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de un fin de semana con condiciones del clima estables y temperaturas agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para varias jornadas con una tendencia similar, aunque el pronóstico del tiempo cambió y ya tiene fecha el regreso de las lluvias.
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un lunes con cielo mayormente nublado en el día y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas estimadas en 17 grados de mínima y 24 de máxima.
