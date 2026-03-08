Polémica en Misiones: municipio organizó evento por el Día de la Mujer con objetos de limpieza como "premios"
La jornada, realizada en el predio municipal, incluyó la elección de la reina y las princesas de la localidad, con baldes, escurridores y escobas como premios.
Lo que debió ser un homenaje anticipado por el Día Internacional de la Mujer en la localidad de Colonia Aurora, provincia de Misiones, terminó convirtiéndose en un foco de críticas y debate viral, debido a los "premios" que entregaron a las mujeres que participaron.
El mencionado municipio organizó una jornada de festejos este sábado, pero la elección de los premios para las ganadoras del certamen principal —artículos de limpieza— desató una ola de indignación en redes sociales por su carga simbólica.
El evento, realizado en el predio municipal, incluyó la elección de la reina y las princesas de la localidad. Sin embargo, la polémica estalló cuando se difundieron las imágenes de las ganadoras posando con escobas, escurridores y baldes como obsequios oficiales.
Las críticas no tardaron en llegar, señalando que este tipo de regalos reproduce la visión arcaica que vincula a la mujer exclusivamente con las tareas domésticas, contradiciendo el espíritu del 8 de marzo, una fecha dedicada a la lucha por la igualdad de derechos y el reconocimiento laboral.
Día de la Mujer, entre el agasajo y la controversia
A pesar del ruido generado por los sorteos, la gestión municipal defendió la jornada asegurando que el objetivo era "homenajear el rol fundamental de las mujeres en la comunidad".
El intendente Cali Goring resaltó el compromiso con la creación de más oportunidades, en un evento que también contó con charlas sobre prevención de salud a cargo del médico Tomás Guiso y momentos de reflexión espiritual.
La jornada cerró con música en vivo y una mesa comunitaria, pero el debate sobre la pertinencia de regalar elementos de limpieza en un acto oficial de reivindicación de género permanece abierto, poniendo bajo la lupa cómo las instituciones locales interpretan las luchas actuales por la equidad en este 8 de marzo de 2026.
