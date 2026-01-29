La nueva plataforma de la VTV en PBA para sacar turno

En cuanto a la VTV, cada inspección busca identificar posibles fallas mecánicas o de seguridad, contribuyendo a reducir riesgos en las rutas y promoviendo un tránsito más seguro. No contar con este trámite puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo, motivo por el cual es fundamental presentar esta inspección en caso que sea necesario.