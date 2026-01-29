Video: así comenzó el incendio industrial en San Fernando
El incendio generó momentos de pánico, daños en algunas viviendas cercanas y se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona.
Una fuerte explosión seguida de un incendio de gran magnitud afectó en la madrugada de este jueves a una fábrica de productos químicos ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando. El siniestro se desató alrededor de la 1.30 en un inmueble situado sobre la calle Brandsen al 800, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona norte del conurbano.
El impacto se sintió a varias cuadras a la redonda, hasta alcanzar el vecino partido de Tigre. Una cámara de seguridad registró el momento exacto de la detonación.
De acuerdo con la información preliminar, el estallido dio origen a un foco ígneo que rápidamente se propagó por las instalaciones del establecimiento, donde se almacenan sustancias químicas utilizadas para procesos industriales. La columna de humo y el resplandor del fuego pudieron observarse desde varias cuadras a la redonda, mientras los habitantes de las viviendas linderas salían a la calle ante el estruendo inicial. La magnitud del siniestro fue tal que el fuego alcanzó algunos vehículos estacionados en las inmediaciones.
Un vecino, identificado como Sebastián, relató el momento en el que escuchó la explosión: “Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”.
De esta manera, más de 10 dotaciones de bomberos, provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, llegaron para combatir el fuego. Mientras tanto, el corte preventivo del suministro eléctrico dejó a los vecinos de al menos 15 manzanas sin luz. Los equipos de emergencia trabajaban para evitar que el incendio se propagara a propiedades linderas.
Como consecuencia del episodio, se registró un corte de suministro eléctrico en varias cuadras a la redonda. Personal de la empresa distribuidora de energía se desplazó al lugar para evaluar daños en la red y garantizar condiciones de seguridad, mientras que efectivos policiales implementaron un operativo para acordonar el área y restringir el tránsito vehicular.
