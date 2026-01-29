Video: así comenzó el incendio industrial en San Fernando

Un vecino, identificado como Sebastián, relató el momento en el que escuchó la explosión: “Estábamos acostados y con mi señora escuchamos como que llovía fuerte. Esa era la sensación que teníamos. Entonces, salimos a mirar y no veíamos agua ni nada y empezamos a escuchar como el ruido de fuego atrás. Salimos hacia lo que es el frente de la casa y vimos un foco ígneo en la parte de atrás de la fábrica”.

incendio san fernando

De esta manera, más de 10 dotaciones de bomberos, provenientes de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, llegaron para combatir el fuego. Mientras tanto, el corte preventivo del suministro eléctrico dejó a los vecinos de al menos 15 manzanas sin luz. Los equipos de emergencia trabajaban para evitar que el incendio se propagara a propiedades linderas.

Como consecuencia del episodio, se registró un corte de suministro eléctrico en varias cuadras a la redonda. Personal de la empresa distribuidora de energía se desplazó al lugar para evaluar daños en la red y garantizar condiciones de seguridad, mientras que efectivos policiales implementaron un operativo para acordonar el área y restringir el tránsito vehicular.