Qué producía Otowil, la fábrica que explotó y se incendió en San Fernando

Otowil es una reconocida empresa argentina con más de 50 años de trayectoria, especializada en la fabricación de productos de cosmética capilar. Es popular por sus tratamientos intensivos (ampollas y cremas), tinturas, alisados express sin formol y líneas de cuidado diario, enfocados en la reparación, hidratación, color y brillo del cabello.

Aspectos clave de la marca Otowil:

Tratamientos Intensivos: Ofrecen soluciones como "Socorro Capilar" (crema de intensidad 10 para recuperar el pelo), crema de keratina para reparar, y aceites (como el de coco) para nutrición profunda.

Otowil se posiciona como una marca de calidad profesional con precios accesibles para el público general y peluquerías.