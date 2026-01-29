Qué producía Otowil, la fábrica que explotó y se incendió en San Fernando
Las llamas se originaron alrededor de la 1:30 de la madrugada a partir de una explosión. Se desconocen las causas que dieron inicio al fuego.
Durante la madrugada de este jueves 29 de enero se reportó un importante incendio en una fábrica de la empresa Otowil, ubicada en el municipio bonaerense de San Fernando. Según se indicó, el fuego se inició a partir de una explosión y afectó a las casas aledañas.
Fue alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando se generó la explosión que dio paso al feroz incendio en la fábrica ubicada sobre la calle Brandsen al 800.
Los vecinos de la zona se vieron alertados por la fuerte explosión que los sorprendió en la mitad de la noche. En paralelo, usuarios de la zona de Tigre aseguraron que el estruendo también se escuchó en su municipio.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión y tampoco hay un reporte oficial sobre heridos o daños materiales provocados por el incendio. Las llamas fueron controladas poco después de las 3:30 de la madrugada, aunque para ese punto el fuego ya se había dispersado y afectó casas aledañas y el sector del galpón de Sabores y Fragancias S.A.
Qué producía Otowil
Otowil es una reconocida empresa argentina con más de 50 años de trayectoria, especializada en la fabricación de productos de cosmética capilar. Es popular por sus tratamientos intensivos (ampollas y cremas), tinturas, alisados express sin formol y líneas de cuidado diario, enfocados en la reparación, hidratación, color y brillo del cabello.
Aspectos clave de la marca Otowil:
- Tratamientos Intensivos: Ofrecen soluciones como "Socorro Capilar" (crema de intensidad 10 para recuperar el pelo), crema de keratina para reparar, y aceites (como el de coco) para nutrición profunda.
- Alisados y Estilizado: Comercializan un "Alisado Express" que proporciona resultados sedosos y suaves por hasta seis semanas sin utilizar formol.
- Coloración: Cuentan con líneas de tintura, incluyendo la "Tintura en Shampoo" que facilita el teñido durante el lavado, y una línea de colores, "Magia Color".
- Innovación en formato: Muchos de sus productos se presentan en el clásico formato de "sobrecito" o ampollas, facilitando el uso de tratamientos capilares de alta intensidad en el hogar.
- Cuidado Diario: Ofrecen champús, acondicionadores y sprays (como la línea "Crece Pelo") destinados a fortalecer y acondicionar el cabello.
Otowil se posiciona como una marca de calidad profesional con precios accesibles para el público general y peluquerías.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario