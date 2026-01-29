Quién era Narela Barreto, la joven argentina que fue hallada sin vida en Los Ángeles

narela barreto 2

Tras su desaparición, la familia impulsó una intensa campaña en redes sociales para dar con su paradero. “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas comunicate a cualquier hora”, decía uno de los mensajes que se viralizó rápidamente. Amigos de la joven también pegaron afiches en el barrio donde vivía, tanto en inglés como en español, con la esperanza de obtener algún dato que ayudara a reconstruir sus últimos movimientos.

En medio de la desesperación, los allegados se comunicaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para descartar que hubiera sido detenida en el marco de operativos migratorios.

Esa posibilidad fue negada, ya que, según confirmó su hermano, Narela tenía “todos los papeles en regla” y residía legalmente en el país. Además, la familia llegó a contratar detectives privados para colaborar con la búsqueda, mientras la Cancillería argentina mantenía contacto permanente con los familiares.