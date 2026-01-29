La peor noticia: hallaron muerta a Narela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La familia inició una intensa campaña en redes sociales y medios locales, difundiendo fotografías y detalles de la joven con la esperanza de recibir información que permitiera encontrarla con vida. También se contactaron con las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que confirmaron que no estaba detenida, y con la Embajada Argentina en Estados Unidos para recibir asistencia en la búsqueda. Un familiar viajó personalmente a Los Ángeles para colaborar con las autoridades locales.