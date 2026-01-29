La peor noticia: hallaron muerta a Narela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Había sido vista por última vez el 23 de enero, cuando su familia oriunda de Banfield perdió contacto con ella.
La angustia que mantuvo en vilo a familiares y amigos de Narela Micaela Barreto llegó a un final doloroso. La joven argentina, que estaba desaparecida en Los Ángeles desde el 21 o 23 de enero, fue hallada sin vida, según confirmaron sus familiares. La noticia generó conmoción entre la comunidad argentina en Estados Unidos y en el país, donde sus allegados seguían de cerca la búsqueda.
Barreto, de 27 años y oriunda de Banfield, vivía desde hacía aproximadamente dos años en Los Ángeles, donde se había mudado para trabajar. Según los familiares, fue vista por última vez acompañada de otra mujer de origen ruso, y desde ese momento no se tuvo más contacto con su celular ni señales de su paradero.
La familia inició una intensa campaña en redes sociales y medios locales, difundiendo fotografías y detalles de la joven con la esperanza de recibir información que permitiera encontrarla con vida. También se contactaron con las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que confirmaron que no estaba detenida, y con la Embajada Argentina en Estados Unidos para recibir asistencia en la búsqueda. Un familiar viajó personalmente a Los Ángeles para colaborar con las autoridades locales.
Hasta el momento, las circunstancias de su muerte no fueron precisadas y las autoridades continúan investigando. La familia sigue esperando información oficial que explique lo sucedido, mientras amigos y conocidos expresan su consternación y dolor por la pérdida.
El caso de Narela Barreto pone en evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes argentinos que viven en el exterior y la importancia de la rápida intervención de la comunidad y las autoridades ante desapariciones. La historia de la joven, seguida con atención en Argentina y Estados Unidos, deja un profundo vacío entre quienes esperaban su regreso.
