VTV: las multas actualizadas por no tener la verificación al día
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El valor de la VTV
En territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. Las motos pagan $38.801, y los vehículos que superan los 2.500 kilos afrontan un costo de $174.604. La obligación comienza a los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde ese momento la verificación debe renovarse todos los años.
En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el control es exigido recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al llegar a los 64.000 kilómetros. El valor también es menor: $63.453,61 para autos hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, algunos vehículos pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y nivel de emisiones.
El nuevo monto de la multa
Circular sin la verificación vigente es mucho más caro que el costo del control. En territorio bonaerense, la infracción se sanciona con penas que van de 300 a 1.000 Unidades Fijas.
Cada una de esas unidades tiene un valor actualizado de $1.710. Es por eso que se pueden aplicar sanciones que empiezan desde los $513.000 y llegan hasta los $1.710.000, según la gravedad del caso y los antecedentes del conductor.
Durante los operativos de tránsito, la falta de la oblea suele ser uno de los puntos más controlados. Además de la multa, la sanción puede derivar en la retención del vehículo hasta regularizar la situación. Mantener el control técnico vigente te evita problemas en controles viales y aporta una mayor seguridad al circular.
