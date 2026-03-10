La provincia de Buenos Aires habilitó el sistema para gestionar el boleto estudiantil 2026
Los alumnos de determinadas universidades puedan acceder a este beneficio para viajar gratis en transporte público. Cómo hacerlo.
Con el comienzo del ciclo lectivo, los viajes en transporte público se vuelven más frecuentes, al igual que los gastos y cargas en la tarjeta SUBE. Por eso, el Boleto Estudiantil representa un gran beneficio para aquellos alumnos que cumplen con los requisitos.
En la Provincia de Buenos Aires, el beneficio depende del Ministerio de Transporte bonaerense y les otorga la posibilidad de viajar gratis en transporte a estudiantes de nivel primario, secundario, institutos terciarios y universidades públicas.
Cabe aclarar que el beneficio es a través de la tarjeta SUBE del estudiante, puesto que por el momento tiene únicamente habilitado el boleto estudiantil en su versión física. Con ella, se puede usar durante el ciclo lectivo de lunes a sábados, generalmente de 05.00 a 00.00, según la línea.
Requisitos para acceder al boleto estudiantil universitario 2026
Para acceder al beneficio, los solicitantes bonaerenses deben cumplir con una serie de requisitos básicos, los cuales aseguran que el subsidio llegue a quienes efectivamente forman parte del sistema educativo formal.yo
Estas son las condiciones establecidas para los estudiantes terciarios y los universitarios:
- Ser alumno regular. En el caso de los alumnos terciarios, deben asistir a una institución educativa de nivel terciario, pública o privada con aporte del Estado, con sede en la Provincia de Buenos Aires (en el interior de la provincia, solo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE). Para los universitarios, solo pueden acceder al beneficio quienes vayan a alguna de las universidades públicas adheridas al programa.
- Residir en la provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a 2000 metros del establecimiento educativo.
- Asistir a una institución educativa de nivel terciario, pública o privada con aporte del Estado, con sede en la provincia de Buenos Aires (en el interior de la provincia, solo es aplicable a aquellas localidades que cuenten con SUBE).
- No poseer título universitario o terciario.
- Para los estudiantes terciarios, tener aprobada la totalidad de las materias en el año académico anterior. Para el caso de los alumnos/as que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación, en cuyo caso deberán presentar copia del título de nivel secundario y constancia de inscripción en la institución educativa de nivel terciario
- En el caso de los universitarios, tener como mínimo aprobadas tres materias durante el año anterior y una materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar. En el caso de los alumnos que cursan el primer año de la carrera, deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación.
- No ser beneficiario de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin.
Cómo anotarse para tener el Boleto Estudiantil
El proceso de inscripción para el Boleto Estudiantil gratis se realiza de forma online. Estos son los pasos a seguir:
- Ingresar al sitio oficial del programa del Boleto Estudiantil.
- Completar los datos personales solicitados por el sistema.
- Cargar la información académica correspondiente al establecimiento educativo.
- Ingresar el número de tarjeta SUBE, es uno de los requisitos esenciales.
