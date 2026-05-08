Escapadas en Buenos Aires: el destino con una playa muy tranquila y natural
Entre playas tranquilas, naturaleza y paisajes costeros alejados del turismo masivo, existe un destino que cada vez enamora más a quienes buscan una escapada diferente.
La costa bonaerense tiene mucho más para ofrecer que los clásicos destinos turísticos repletos de gente. Muy cerca de Necochea aparece un pequeño paraje costero que se destaca por sus playas extensas, su tranquilidad y un entorno natural casi intacto.
Este destino de Buenos Aires se transformó en una opción perfecta para quienes quieren descansar lejos del ruido, caminar junto al mar y disfrutar de paisajes naturales sin grandes edificios ni playas saturadas.
A diferencia de otros puntos turísticos más populares, Costa Bonita mantiene un perfil mucho más relajado y familiar. Las calles de arena, las construcciones bajas y el sonido permanente del mar generan un clima ideal para desconectarse durante un fin de semana largo o unas mini vacaciones.
Además, muchas personas eligen este lugar justamente por la paz que transmite. Sus playas amplias permiten disfrutar del mar con mucho espacio y sin el movimiento típico de otros balnearios de la costa atlántica.
Qué se puede hacer en Costa Bonita
Uno de los mayores atractivos de Costa Bonita son sus playas naturales y poco intervenidas. Allí se puede caminar durante horas, descansar frente al mar o simplemente disfrutar de la tranquilidad del paisaje.
El destino también es muy elegido por quienes practican pesca deportiva, especialmente en sectores cercanos a las escolleras y zonas más tranquilas de la costa.
Otra de las actividades más comunes es recorrer los médanos y senderos naturales que rodean el lugar. Muchas personas aprovechan para andar en bicicleta, sacar fotos del paisaje o disfrutar de los atardeceres frente al océano.
Muy cerca de Costa Bonita también se encuentra Necochea, por lo que quienes quieran sumar actividades pueden recorrer su puerto, visitar parques o disfrutar de propuestas gastronómicas típicas de la costa bonaerense.
El ambiente relajado y natural convierte a este rincón de Buenos Aires en una escapada ideal para quienes buscan aire puro y descanso.
Dónde queda Costa Bonita
Costa Bonita se encuentra en el partido de Necochea, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Necochea y muy cerca de Quequén.
El pequeño balneario se desarrolla junto al mar y conserva una impronta mucho más tranquila que otros destinos turísticos tradicionales de la costa atlántica.
Gracias a su ubicación, se transformó en una alternativa muy elegida para quienes quieren disfrutar de playas más naturales y alejadas de las grandes multitudes.
Cómo llegar a Costa Bonita
Para llegar a Costa Bonita desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más habitual es tomar la Ruta Provincial 2 y luego conectar con la Ruta Provincial 88 en dirección a Necochea.
El trayecto total supera los 500 kilómetros y puede demandar entre 6 y 7 horas de viaje dependiendo del tránsito y las paradas realizadas.
Una vez en Necochea, solo quedan pocos kilómetros para llegar a Costa Bonita y comenzar a disfrutar de uno de los rincones más tranquilos y naturales de toda la costa bonaerense.
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