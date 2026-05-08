Escapadas en Buenos Aires: el destino con una playa muy tranquila y natural

El destino también es muy elegido por quienes practican pesca deportiva, especialmente en sectores cercanos a las escolleras y zonas más tranquilas de la costa.

Otra de las actividades más comunes es recorrer los médanos y senderos naturales que rodean el lugar. Muchas personas aprovechan para andar en bicicleta, sacar fotos del paisaje o disfrutar de los atardeceres frente al océano.

Muy cerca de Costa Bonita también se encuentra Necochea, por lo que quienes quieran sumar actividades pueden recorrer su puerto, visitar parques o disfrutar de propuestas gastronómicas típicas de la costa bonaerense.

El ambiente relajado y natural convierte a este rincón de Buenos Aires en una escapada ideal para quienes buscan aire puro y descanso.

Dónde queda Costa Bonita

Costa Bonita se encuentra en el partido de Necochea, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Necochea y muy cerca de Quequén.

El pequeño balneario se desarrolla junto al mar y conserva una impronta mucho más tranquila que otros destinos turísticos tradicionales de la costa atlántica.

Gracias a su ubicación, se transformó en una alternativa muy elegida para quienes quieren disfrutar de playas más naturales y alejadas de las grandes multitudes.

Cómo llegar a Costa Bonita

Para llegar a Costa Bonita desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más habitual es tomar la Ruta Provincial 2 y luego conectar con la Ruta Provincial 88 en dirección a Necochea.

El trayecto total supera los 500 kilómetros y puede demandar entre 6 y 7 horas de viaje dependiendo del tránsito y las paradas realizadas.

Una vez en Necochea, solo quedan pocos kilómetros para llegar a Costa Bonita y comenzar a disfrutar de uno de los rincones más tranquilos y naturales de toda la costa bonaerense.