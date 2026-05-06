Llega la Semana del Alfajor: dónde habrá concursos y degustaciones
Preparate para vivir la Semana del Alfajor con los mejores eventos. Descubrí dónde disfrutar de degustaciones, concursos y mucha fiesta en Buenos Aires.
Para los verdaderos amantes de lo dulce, se acerca una fecha muy esperada. Durante la gran Semana del Alfajor, la provincia de Buenos Aires se llenará de increíbles eventos gastronómicos. Diferentes localidades ofrecerán degustaciones exclusivas, shows en vivo y concursos para elegir a las mejores preparaciones artesanales de todo el país.
Ferias y degustaciones confirmadas
Los fanáticos tendrán múltiples opciones para festejar el próximo fin de semana del 9 y 10 de mayo. En la localidad de Villa Ventana, se llevará a cabo la Fiesta del Alfajor Serrano, donde el público podrá participar de una gran exposición, venta y votar por la versión más original del clásico dulce, que incluirá premios y menciones especiales para los participantes.
Durante los mismos días, la ciudad de Lobos albergará la Fiesta del Alfajor - Un Encuentro con el Sabor. Allí, los asistentes disfrutarán del segundo concurso al mejor alfajor, la creación de un alfajor gigante y diversos shows en vivo. Por su parte, Berisso presentará su propio Festival del Alfajor, destacándose con productores locales de chocolates y mermeladas, masterclass imperdibles, competencias y un completo sector gastronómico con patio de juegos.
IMPORTANTE: Mapa de la lluvia EN VIVO: minuto a minuto del tormentón con ciclogénesis en el AMBA
El gran cierre en la zona sur
Finalmente, para culminar las celebraciones, entre el 16 y 17 de mayo se realizará el Kilómetro del Alfajor en el partido de Berazategui. Este destacado evento reunirá a los mejores productores de todo el territorio nacional. Además de elegir a la preparación ganadora y contar con sorpresas exclusivas, el público se deleitará con clases magistrales dictadas en vivo por grandes referentes de la pastelería, espectáculos musicales y diversas personalidades invitadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario