Llega la Semana del Alfajor: dónde habrá concursos y degustaciones

Durante los mismos días, la ciudad de Lobos albergará la Fiesta del Alfajor - Un Encuentro con el Sabor. Allí, los asistentes disfrutarán del segundo concurso al mejor alfajor, la creación de un alfajor gigante y diversos shows en vivo. Por su parte, Berisso presentará su propio Festival del Alfajor, destacándose con productores locales de chocolates y mermeladas, masterclass imperdibles, competencias y un completo sector gastronómico con patio de juegos.

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El gran cierre en la zona sur

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Finalmente, para culminar las celebraciones, entre el 16 y 17 de mayo se realizará el Kilómetro del Alfajor en el partido de Berazategui. Este destacado evento reunirá a los mejores productores de todo el territorio nacional. Además de elegir a la preparación ganadora y contar con sorpresas exclusivas, el público se deleitará con clases magistrales dictadas en vivo por grandes referentes de la pastelería, espectáculos musicales y diversas personalidades invitadas.