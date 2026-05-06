Axel Kicillof entregó 299 escrituras a familias de Dolores: "Hace falta un Estado presente"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires y sus ministros encabezaron la ceremonia en el marco del programa "Mi Escritura Mi Casa".
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de una ceremonia en Dolores para la entrega de 299 escrituras gratuitas a familias de esa localidad que esperaban tener sus propiedades a su nombre.
"Es una alegría estar de vuelta en Dolores y entregar casi 300 escrituras a las familias que se esforzaron toda la vida para tener su propia casa y solo les faltaba este documento tan importante", expresó luego el mandatario bonaerense en X.
Durante el encuentro en Dolores Axel Kicillof aprovechó para remarcar que "por más que (el presidente Javier) Milei siga asfixiándonos, desde la Provincia vamos a continuar trabajando por un pueblo con más y mejor salud, educación, trabajo y vivienda".
Para evitar habladurías de tinte proselitista, el mandatario provincial remarcó que "no es un regalo del Gobierno, es un derecho de cada uno de los y las bonaerenses".
"Muchas veces para que los derechos se cumplan hace falta un Estado presente, con sensibilidad y eficiencia: eso es lo que hacemos cuando trabajamos codo a codo con los intendentes para que las familias puedan tener, después de tanta espera, su título de propiedad", agregó.
La ceremonia de este miércoles fue el acto final dentro del programa "Mi Escritura, Mi Casa", con el que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya otorgó un total de 832 de escrituras en el municipio de Dolores desde el inicio de la gestión.
"No se puede hablar realmente de libertad si primero no aseguramos la igualdad y la justicia social: con este programa estamos demostrando que donde hay una necesidad, hay una política pública que da respuestas", insistió Kicillof, un poco más entregado a la comunicación de su gestión.
De la ceremonia participaron su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente de Dolores, Juan Pablo García.
Durante la jornada Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, también entregaron una ambulancia de alta complejidad y suscribieron un convenio de apoyo financiero para obras en el Hospital Municipal “San Roque”, y para reparación de equipamiento.
El mandatario señaló que es la ambulancia número 431 que entregó en la Provincia e indicó: "Lo hacemos porque estamos convencidos de que el acceso a la salud no puede depender ni del poder adquisitivo de los vecinos ni del código postal de donde vivan".
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