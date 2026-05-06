Axel Kicillof entregó 299 escrituras a familias de Dolores: "Hace falta un Estado presente"

La ceremonia de este miércoles fue el acto final dentro del programa "Mi Escritura, Mi Casa", con el que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya otorgó un total de 832 de escrituras en el municipio de Dolores desde el inicio de la gestión.

"No se puede hablar realmente de libertad si primero no aseguramos la igualdad y la justicia social: con este programa estamos demostrando que donde hay una necesidad, hay una política pública que da respuestas", insistió Kicillof, un poco más entregado a la comunicación de su gestión.

De la ceremonia participaron su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente de Dolores, Juan Pablo García.

Durante la jornada Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, también entregaron una ambulancia de alta complejidad y suscribieron un convenio de apoyo financiero para obras en el Hospital Municipal “San Roque”, y para reparación de equipamiento.

El mandatario señaló que es la ambulancia número 431 que entregó en la Provincia e indicó: "Lo hacemos porque estamos convencidos de que el acceso a la salud no puede depender ni del poder adquisitivo de los vecinos ni del código postal de donde vivan".