Le contó a su madre que su tío abusaba de ella, pero la mujer la castigó: el colegio intervino y lo detuvieron
La víctima había contado lo ocurrido en 2022, pero su madre no la ayudó. La denuncia fue realizada por el colegio y el acusado por abuso sexual fue detenido.
Hace cuatro años, una menor le contó a su madre que había sido abusada sexualmente por su tío en reiteradas oportunidades mientras dormía, pero la mujer no solo no le creyó, sino que optó por castigarla. La intervención de un colegio de José C. Paz al que asiste la víctima fue clave y permitió avanzar con la detención del hombre de 32 años, de nacionalidad paraguaya, que fue capturado tras permanecer prófugo.
El aberrante caso de abuso sexual en José C. Paz
El caso se inició a partir del relato de la menor en 2022, pero recién en marzo de 2024 el Instituto General José de San Martín pudo intervenir y llevó la situación ante la Justicia, luego de advertir la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.
Fuentes policiales explicaron que la menor le había contado a su madre que su tío abusaba sexualmente de ella mientras dormía. El relato incluía varios episodios. Sin embargo, en lugar de ayudarla, la mujer la ignoró y reaccionó de con violencia: la reprendió verbalmente y le aplicó castigos físicos.
Además, la mujer alegó en ese entonces que su hija no había sido víctima de una violación porque no había presentado sangrado. Cabe destacar que el acusado de abuso sexual es el hermano de la madre de la víctima.
Frente a esa situación, la menor continuó sometida a un contexto de extrema vulnerabilidad, presentando sintomatologías compatibles con los hechos relatados, hasta que desde el colegio al que concurría tomaron conocimiento de lo ocurrido.
La intervención clave del colegio
En marzo de 2024, luego de tomar conocimiento del aberrante hecho y ante la inacción de la madre de la víctima, el equipo de orientación del colegio decidió realizar la denuncia penal ante las autoridades.
A partir de ese momento comenzó una investigación que quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°14, a cargo del fiscal Ricardo Norberto Romero.
Durante la investigación, la menor declaró en cámara Gesell y se realizaron distintas pericias de las cuales surgieron elementos que respaldaban la denuncia y que fueron considerados suficientes para que el acusado sea citado por la Justicia para que prestara declaración indagatoria.
Sin embargo, cuando los efectivos fueron a buscarlo, descubrieron que el hombre ya no se encontraba en el lugar donde debía ser localizado y se había dado a la fuga.
El acusado fue localizado en José C. Paz
A raíz de esto, la fiscalía solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), a partir de la cual agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) realizaron distintas tareas de inteligencia para establecer el paradero del acusado.
Finalmente, los efectivos determinaron que el hombre se encontraba oculto dentro de un domicilio en el mismo partido bonaerense de José C. Paz.
Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del juez Mariano José Gramático Mazzari, ordenó a captura del involucrado.
Los investigadores montaron entonces un operativo discreto en la zona. Después de permanecer en el lugar a la espera de identificarlo, los efectivos lograron encontrar al acusado cuando circulaba por la vía pública.
La detención se concretó sobre la calle Tres de Febrero al 4100. El hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar ahora con las actuaciones correspondientes dentro de la causa por abuso sexual.
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