Le contó a su madre que su tío abusaba de ella, pero la mujer la castigó: el colegio intervino y lo detuvieron

La intervención clave del colegio

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía Federal

En marzo de 2024, luego de tomar conocimiento del aberrante hecho y ante la inacción de la madre de la víctima, el equipo de orientación del colegio decidió realizar la denuncia penal ante las autoridades.

A partir de ese momento comenzó una investigación que quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°14, a cargo del fiscal Ricardo Norberto Romero.

Durante la investigación, la menor declaró en cámara Gesell y se realizaron distintas pericias de las cuales surgieron elementos que respaldaban la denuncia y que fueron considerados suficientes para que el acusado sea citado por la Justicia para que prestara declaración indagatoria.

Sin embargo, cuando los efectivos fueron a buscarlo, descubrieron que el hombre ya no se encontraba en el lugar donde debía ser localizado y se había dado a la fuga.

El acusado fue localizado en José C. Paz

La Policía Federal concretó la captura de un hombre de nacionalidad paraguaya, de 32 años, acusado por el delito de abuso sexual a una menor de edad

A raíz de esto, la fiscalía solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA), a partir de la cual agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) realizaron distintas tareas de inteligencia para establecer el paradero del acusado.

Finalmente, los efectivos determinaron que el hombre se encontraba oculto dentro de un domicilio en el mismo partido bonaerense de José C. Paz.

Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del juez Mariano José Gramático Mazzari, ordenó a captura del involucrado.

Los investigadores montaron entonces un operativo discreto en la zona. Después de permanecer en el lugar a la espera de identificarlo, los efectivos lograron encontrar al acusado cuando circulaba por la vía pública.

La detención se concretó sobre la calle Tres de Febrero al 4100. El hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar ahora con las actuaciones correspondientes dentro de la causa por abuso sexual.