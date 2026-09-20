Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abuso sexual a tres jugadoras cuando eran adolescentes
Horacio Asensio fue arrestado en Mar del Plata por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando estaba al frente de un equipo de Monte Hermoso.
El entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio fue detenido en las últimas horas en Mar del Plata, acusado de tres hechos de abuso sexual que habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando se desempeñaba como entrenador del Club Deportivo Monte Hermoso.
La detención fue ordenada por la jueza Marisa Promé y se concretó en la vivienda del entrenador, ubicada sobre la calle Puelches, en el barrio Bosque Peralta Ramos. El operativo estuvo a cargo de efectivos del GAD y de Cibercrimen de la Policía Bonaerense, según informó La Brújula 24.
La causa se inició a partir de los testimonios de al menos tres jugadoras que eran adolescentes al momento de los hechos. De acuerdo con la información publicada por el medio bahiense, las jóvenes denunciaron distintas situaciones que involucrarían al entrenador y que habrían ocurrido tanto en ámbitos privados como durante actividades relacionadas con el equipo.
Qué denunciaron las jugadoras contra el entrenador
Según los testimonios incorporados a la investigación, algunas de las jóvenes señalaron que Asensio las invitaba a su departamento, donde habría tenido conductas de índole sexual. También habrían relatado episodios ocurridos durante viajes y en otros lugares vinculados con las actividades deportivas.
Una de las denunciantes aseguró que el entrenador las hacía pesarse desnudas y que, en algunas oportunidades, se habría mostrado desnudo frente a ellas.
La investigación permaneció durante años sin avances significativos debido a que las jóvenes no habían podido realizar sus declaraciones de manera formal. Sin embargo, un nuevo testimonio presentado meses atrás habría permitido reactivar la causa y avanzar con distintas medidas judiciales.
A partir de esa declaración, la Justicia ordenó la captura de Asensio, quien actualmente se desempeña como entrenador en un club de Mar del Plata. Tras su detención, fue trasladado y se prevé que sea llevado a Bahía Blanca para ser indagado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.
En tanto, la defensa podría plantear cuestiones vinculadas con la prescripción de los hechos investigados, debido a que habrían ocurrido hace más de una década. No obstante, según explicó La Brújula 24, la presentación realizada recientemente podría tener incidencia sobre el cómputo de los plazos y será la Justicia la que determine cómo continúa el proceso.
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