Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abuso sexual a tres jugadoras cuando eran adolescentes

La investigación permaneció durante años sin avances significativos debido a que las jóvenes no habían podido realizar sus declaraciones de manera formal. Sin embargo, un nuevo testimonio presentado meses atrás habría permitido reactivar la causa y avanzar con distintas medidas judiciales.

A partir de esa declaración, la Justicia ordenó la captura de Asensio, quien actualmente se desempeña como entrenador en un club de Mar del Plata. Tras su detención, fue trasladado y se prevé que sea llevado a Bahía Blanca para ser indagado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

En tanto, la defensa podría plantear cuestiones vinculadas con la prescripción de los hechos investigados, debido a que habrían ocurrido hace más de una década. No obstante, según explicó La Brújula 24, la presentación realizada recientemente podría tener incidencia sobre el cómputo de los plazos y será la Justicia la que determine cómo continúa el proceso.