El entrenador de hockey detenido en Mar del Plata por abuso sexual apuntaría a una nueva estrategia

Sin embargo, la resolución no implicó su libertad, ya que continuó detenido por otra causa relacionada con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Qué podría pasar con el entrenador de hockey detenido

La situación de Asensio tiene algunas similitudes, aunque ambos expedientes no son iguales. En su caso, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando estaba al frente un equipo de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso, principalmente durante 2012 y 2013.

Por el tiempo transcurrido desde entonces, la prescripción podría convertirse en uno de los puntos que estudie la nueva defensa. De todos modos, hasta el momento Carnevale no presentó formalmente un planteo de ese tipo, según informó La Brújula 24.

Además, existe un elemento que diferencia la investigación contra Asensio. Uno de los testimonios determinantes para avanzar con su detención fue incorporado recientemente a la causa. Ese elemento será analizado por la defensa y podría tener importancia a la hora de definir los próximos pasos.

Por ahora, el abogado deberá revisar en detalle las actuaciones judiciales, los testimonios y las demás pruebas reunidas durante la investigación antes de resolver qué planteará ante la Justicia.

Asensio, además, mantiene su derecho a declarar. El hecho de haberse negado a hacerlo en esta primera instancia no le impide solicitar posteriormente una nueva audiencia y dar su versión de lo ocurrido.