El entrenador de hockey detenido en Mar del Plata por abuso sexual apuntaría a una nueva estrategia
A Horacio Asensio lo acusan por hechos que habrían ocurrido cuando dirigía un equipo de adolescentes en Monte Hermoso.
Horacio “Chacho” Asensio, el entrenador de hockey que fue detenido en Mar del Plata por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos cuando dirigía a jugadoras adolescentes en Monte Hermoso, se negó a declarar y cambió de abogado. No se descarta que, dentro de la nueva estrategia, evalúe un planteo vinculado con la prescripción.
La decisión de Asensio de no responder preguntas se produjo a pocas horas de su detención. El acusado dejó al abogado que lo representaba hasta ese momento y pasó a ser asesorado por Carlos Carnevale, quien deberá ahora interiorizarse sobre las pruebas y los testimonios incorporados a la investigación.
El cambio de defensa abre un nuevo interrogante sobre la estrategia que adoptará el entrenador. Uno de los caminos que podría ser analizado está relacionado con la prescripción de la acción penal, teniendo en cuenta que los hechos denunciados se remontan principalmente a los años 2012 y 2013.
La posible nueva estrategia del entrenador de hockey detenido
La situación tiene un antecedente reciente en el caso de Alberto Martín Del Valle, quien también se encuentra involucrado en una causa por abuso sexual. El hombre fue detenido el 23 de agosto, después de permanecer casi 15 años prófugo, y también decidió no declarar inmediatamente después de su captura.
En ese expediente, la defensa planteó que la causa por abuso sexual estaba prescripta. Cuatro días después de la detención, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida la acción penal contra Del Valle por abuso sexual agravado y tentativa de aborto, y dispuso su sobreseimiento por esos hechos.
Sin embargo, la resolución no implicó su libertad, ya que continuó detenido por otra causa relacionada con el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Qué podría pasar con el entrenador de hockey detenido
La situación de Asensio tiene algunas similitudes, aunque ambos expedientes no son iguales. En su caso, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando estaba al frente un equipo de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso, principalmente durante 2012 y 2013.
Por el tiempo transcurrido desde entonces, la prescripción podría convertirse en uno de los puntos que estudie la nueva defensa. De todos modos, hasta el momento Carnevale no presentó formalmente un planteo de ese tipo, según informó La Brújula 24.
Además, existe un elemento que diferencia la investigación contra Asensio. Uno de los testimonios determinantes para avanzar con su detención fue incorporado recientemente a la causa. Ese elemento será analizado por la defensa y podría tener importancia a la hora de definir los próximos pasos.
Por ahora, el abogado deberá revisar en detalle las actuaciones judiciales, los testimonios y las demás pruebas reunidas durante la investigación antes de resolver qué planteará ante la Justicia.
Asensio, además, mantiene su derecho a declarar. El hecho de haberse negado a hacerlo en esta primera instancia no le impide solicitar posteriormente una nueva audiencia y dar su versión de lo ocurrido.
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