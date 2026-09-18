Lanús: denuncian por abuso a un profesor de un instituto de formación docente

Griselda aseguró que desde la institución le informaron que el acusado continuaría cursando de manera virtual. "Yo no quiero que siga viniendo. No puede ser docente de niños", afirmó. Además, sostuvo que el hombre estaría a dos meses de finalizar su formación como maestro.

"Una situación difícil que nunca imaginé que me iba a pasar. Este monstruo va a enseñar, no voy a parar hasta que deje de venir y esté preso", expresó la mujer durante la entrevista televisiva.

“Es un asco de persona estoy indignada. Él no puede estar en el sistema educativo. Gente así no puede ejercer la educación", manifestó la madre de otro alumno del instituto.

La madre cuestionó también la respuesta que, según indicó, recibió por parte del establecimiento. "No hay nadie en el Instituto que salga a explicar", señaló. Y agregó que les habrían comunicado que deben ajustarse a una normativa de la Dirección General de Escuelas por la cual no podrían negarle al denunciado la posibilidad de continuar estudiando.

En ese sentido los padres de los alumnos pidieron que el profesor sea expulsado.

El relato sobre otros episodios atribuidos al estudiante

La mujer sostuvo además que existirían denuncias previas contra el acusado en el Instituto de Formación Docente N°18 de Banfield y afirmó que posteriormente habría sido trasladado al establecimiento de Lanús y cambiado luego del turno noche al turno mañana.

Siempre de acuerdo con el testimonio de Griselda, el hombre vive en Burzaco, tiene dos hijos y reside cerca de la denunciante. La madre manifestó su preocupación por la continuidad del acusado en la carrera docente y por el impacto que la situación tuvo sobre su hija.