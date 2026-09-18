Lanús: denuncian por abuso a un profesor de un instituto de formación docente
Ocurrió en Lanús. Los padres del colegio piden que se cambie la normativa y expulsen al profesor.
Un profesor del Instituto Superior de Formación Docente N°11 de Lanús fue denunciado por abuso sexual por una de las alumnas de 19 años. Pese a las pruebas y testimonios presentados de varias víctimas, el docente sigue dando clases y los padres de los alumnos piden que sea expulsado.
Según la denuncia, el profesor tiene 47 años y da clases en la carrera para ser maestro de nivel primario. La madre de la joven relató que el episodio ocurrió el miércoles 16 de septiembre cuando su hija se dirigía a estudiar en esa institución.
Griselda, madre de la víctima, contó en diálogo con C5N en el marco de una protesta que se desarrrolló frente al establecimiento ubicado en Ituzaingó 1770, que la denuncia fue realizada en la Comisaría 2ª de Lanús y que interviene la Fiscalía N°8. De acuerdo con su testimonio, la causa fue caratulada como abuso simple.
“Mi hija viaja con él en el tren y él la empieza a manosear hasta llegar a la estación de Lanús y cuando se bajan juntos él empieza a gritar que ella era una loca", contó Griselda.
La joven está cursando la carrera para ser maestra de nivel inicial, mientras que el hombre acusado cursaría el último año del profesorado de nivel primario. "Mi hija tiene miedo y no quiere estudiar más", sostuvo la madre de la víctima.
Griselda aseguró que desde la institución le informaron que el acusado continuaría cursando de manera virtual. "Yo no quiero que siga viniendo. No puede ser docente de niños", afirmó. Además, sostuvo que el hombre estaría a dos meses de finalizar su formación como maestro.
"Una situación difícil que nunca imaginé que me iba a pasar. Este monstruo va a enseñar, no voy a parar hasta que deje de venir y esté preso", expresó la mujer durante la entrevista televisiva.
“Es un asco de persona estoy indignada. Él no puede estar en el sistema educativo. Gente así no puede ejercer la educación", manifestó la madre de otro alumno del instituto.
La madre cuestionó también la respuesta que, según indicó, recibió por parte del establecimiento. "No hay nadie en el Instituto que salga a explicar", señaló. Y agregó que les habrían comunicado que deben ajustarse a una normativa de la Dirección General de Escuelas por la cual no podrían negarle al denunciado la posibilidad de continuar estudiando.
En ese sentido los padres de los alumnos pidieron que el profesor sea expulsado.
El relato sobre otros episodios atribuidos al estudiante
La mujer sostuvo además que existirían denuncias previas contra el acusado en el Instituto de Formación Docente N°18 de Banfield y afirmó que posteriormente habría sido trasladado al establecimiento de Lanús y cambiado luego del turno noche al turno mañana.
Siempre de acuerdo con el testimonio de Griselda, el hombre vive en Burzaco, tiene dos hijos y reside cerca de la denunciante. La madre manifestó su preocupación por la continuidad del acusado en la carrera docente y por el impacto que la situación tuvo sobre su hija.
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