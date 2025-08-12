Licencia de conducir: la edad límite para manejar en Argentina y cuándo hay que renovar el carnet
En caso de transitar sin este documento clave, el conductor se expone a serias multas elevadas. Los detalles en la nota.
La licencia de conducir es un documento clave que debe portar cada conductor a la hora de salir a la carretera. Este, junto a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el seguro, son imprescindibles para manejar por todo el territorio argentino de manera segura y sin inconvenientes.
Conducir sin portar este carnet es sinónimo de infracción. Las multas pueden variar, ya que algunas son económicas, otras retienen el coche y, en algunos casos, se inhabilita para manejar por un período determinado. Además, en caso de un accidente, el conductor podría enfrentar sanciones más graves y problemas legales.
Desde qué momento se puede tramitar la licencia de conducir
En nuestro territorio, es posible iniciar el trámite para la licencia de conducir a partir de los 17 años, siempre que se cuente con el permiso de los padres o tutores.
Esta autorización habilita a conducir vehículos particulares como autos, camionetas y motos. Durante el medio año inicial, es obligatorio exhibir el cartel de “principiante” en el frente y la parte trasera del vehículo. Por otro lado, se puede solicitar el registro profesional para categorías como C, D o E a los 21 años.
Cómo afecta la edad a la renovación de la licencia de conducir en Argentina
En Argentina, la edad influye de manera directa en la frecuencia con la que debe renovarse el registro. A partir de los 65 años, el período de vigencia se acorta a tres años, mientras que desde los 70 años la actualización pasa a ser anual.
En este último caso, la continuidad para conducir queda sujeta a una evaluación médica. Estas medidas tienen como objetivo asegurar una conducción segura en todo el país.
