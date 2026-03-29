Licencia de conducir: cuál es la edad límite para obtener el registro

De todos modos, este marco general no se aplica de manera uniforme en todo el país, ya que cada provincia tiene la facultad de definir sus propias condiciones para la licencia de conducir.

Un ejemplo claro es Mendoza, donde la licencia clase B1 solo se otorga desde los 18 años, sin excepciones para menores de 17, incluso si cuentan con permiso de sus padres. Esta decisión responde a una política enfocada en reforzar la seguridad vial, priorizando mayor preparación y responsabilidad al momento de habilitar a nuevos conductores.

En cuanto a la vigencia del registro de conducir, también existen diferencias según la jurisdicción, con cambios relevantes en 2026. En la mayoría de las provincias, la licencia de conducir tiene una duración de cinco años para personas menores de 65, mientras que desde los 70 la renovación pasa a ser anual. En contraste, Mendoza extendió el plazo hasta diez años para adultos jóvenes, siempre sujeto a la aptitud psicofísica.