Licencia de conducir: cuál es la edad límite para obtener el registro
En Argentina, acceder a la licencia de conducir antes de los 18 no está habilitado en todo el país, ya que los requisitos y dependen de cada jurisdicción.
En Argentina, la licencia de conducir no tiene una edad mínima única, ya que cada provincia puede definir sus propias condiciones. A nivel nacional, se permite manejar autos desde los 17 años con autorización parental y ciclomotores desde los 16, aunque estos criterios pueden variar según la jurisdicción.
Esta autonomía genera diferencias tanto en los requisitos como en la vigencia del registro de conducir. Por ejemplo, mientras en la mayoría de las provincias el carnet dura cinco años, en Mendoza puede extenderse hasta diez según la aptitud psicofísica. Además, esa provincia no permite obtener la licencia de conducir clase B1 antes de los 18 años, sin excepciones.
De esta manera, el sistema argentino funciona como un esquema descentralizado donde cada distrito regula la licencia de conducir según su realidad. Esto impacta directamente en la formación de nuevos conductores y obliga a conocer las normas específicas de cada lugar antes de iniciar el trámite.
Cuándo se puede obtener la licencia de conducir en cada provincia argentina
En Argentina, la licencia de conducir está regulada por la Ley Nacional de Tránsito, que establece los 17 años como edad mínima para manejar autos y camionetas, siempre con autorización parental. Para los ciclomotores de hasta 50 cc, el trámite puede iniciarse desde los 16 años, aunque con ciertas restricciones, como la imposibilidad de llevar acompañantes.
A partir de los 21 años, en tanto, se habilita el acceso a licencias profesionales (clases C, D y E), necesarias para el transporte de carga o pasajeros, siempre que se acredite al menos un año de experiencia con el carnet común.
De todos modos, este marco general no se aplica de manera uniforme en todo el país, ya que cada provincia tiene la facultad de definir sus propias condiciones para la licencia de conducir.
Un ejemplo claro es Mendoza, donde la licencia clase B1 solo se otorga desde los 18 años, sin excepciones para menores de 17, incluso si cuentan con permiso de sus padres. Esta decisión responde a una política enfocada en reforzar la seguridad vial, priorizando mayor preparación y responsabilidad al momento de habilitar a nuevos conductores.
En cuanto a la vigencia del registro de conducir, también existen diferencias según la jurisdicción, con cambios relevantes en 2026. En la mayoría de las provincias, la licencia de conducir tiene una duración de cinco años para personas menores de 65, mientras que desde los 70 la renovación pasa a ser anual. En contraste, Mendoza extendió el plazo hasta diez años para adultos jóvenes, siempre sujeto a la aptitud psicofísica.
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