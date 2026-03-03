Limpiaba un techo, se corrió la chapa y cayó al vacío

Por ahora no trascendieron más detalles sobre la víctima ni sobre las condiciones de seguridad que había en la obra en construcción, pero con el paso de las horas fue difundida una foto que consta en los archivos policiales en el que se ve cómo quedó la apertura en el techo por la que se preciptó.

Dadas las características del episodio podría ser esperable una autopsia y otras medidas para la recolección de pruebas con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que murió el hombre, porque puede tratarse de un caso de negligencia o bien de un verdadero y trágico accidente.