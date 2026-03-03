Limpiaba un techo, se corrió la chapa y cayó al vacío
Sus compañeros de trabajo vieron la secuencia. Para cuando llegó el personal del Servicio de Emergencias fue imposible hacer otra cosa que constatar el deceso.
Un hombre murió este martes tras caer por la abertura de un techo de chapa que estaba limpiando en un edificio de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Los compañeros de la víctima llamaron a la Policía antes que a los servicios de Emergencia, atentos a la escena que se desplegó frente a ellos.
La víctima fue identificada como Epifanio Ochoque, un obrero de la construcción que se encontraba trabajando en un edificio en las calles 123 y 48 de Ensenada, donde estaba encargado de limpiar el techo de chapa de la estructura.
Colegas del hombre explicaron que en un momento cedió una de las chapas y que Ochoque se precipitó unos 5 metros al vacío, y que se estrelló contra el suelo.
Fuentes policiales informaron que el hombre había fallecido para el momento en que llegó al lugar presonal de la Comisaría 3ra de Ensenada, y que fueron los efectivos quienes llamaron al SAME.
El personal del SAME confirmó el deceso de Ochoque y se abrió una causa caratulada como "muerte por accidente" que quedó en manos de la UFI N° 10 del Departamento Judicial de La Plata, que incluye Ensenada y estaba de turno en ese momento.
Por ahora no trascendieron más detalles sobre la víctima ni sobre las condiciones de seguridad que había en la obra en construcción, pero con el paso de las horas fue difundida una foto que consta en los archivos policiales en el que se ve cómo quedó la apertura en el techo por la que se preciptó.
Dadas las características del episodio podría ser esperable una autopsia y otras medidas para la recolección de pruebas con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que murió el hombre, porque puede tratarse de un caso de negligencia o bien de un verdadero y trágico accidente.
