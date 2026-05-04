El feriado sorpresa de Axel Kicillof para una ciudad vecina
El Banco Provincia del gobierno de Axel Kicillof anunció un feriado para el 5 de mayo en una ciudad vecina a la capital. Conocé a quiénes beneficia esta medida.
El gobernador Axel Kicillof, a través de las sucursales del Banco Provincia, confirmó un inesperado feriado para este martes 5 de mayo. Esta gran medida de descanso beneficiará directamente a los trabajadores y habitantes del partido de Ensenada, una importante ciudad muy cercana a la capital bonaerense.
Según el cronograma oficial publicado para este mes, el cese de actividades en la localidad de Ensenada se debe a la celebración de su aniversario fundacional. Además, durante esta misma jornada del 5 de mayo, también gozará de un día no laborable la localidad de Villa Maza (perteneciente al partido de Adolfo Alsina) por el mismo motivo de aniversario.
IMPORTANTE: Fin de semana largo limitado en mayo: la decisión irrevocable del Gobierno con el próximo feriado
Todos los feriados del Banco Provincia en mayo
La Provincia de Buenos Aires cuenta con un extenso listado de asuetos locales a lo largo de este mes de mayo de 2026. A continuación, repasamos el detalle de las próximas fechas confirmadas que afectarán el funcionamiento normal en sus respectivos distritos:
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8 de mayo: Asueto por fiestas patronales en los partidos de Luján, De la Costa y Tordillo. La medida también aplica en las localidades de Marisol, Coronel Granada, Fortín Acha, Piedritas, Rancagua, Tres Lomas, Nicanor Olivera (La Dulce), 12 de Octubre, Morea, La Dulce y Martínez de Hoz.
12 de mayo: Festejos por aniversario fundacional en Gral. Rodríguez, Coronel Rosales, Mechongué, Chillar, Ingeniero Thompson y General Rodríguez (localidad).
15 y 16 de mayo: Celebraciones patronales en Chacabuco y Bayauca el día 15 (sumado al aniversario de Casey), y patronales en Claraz y Emilio Vicente Bunge el día 16.
17 y 21 de mayo: Fiestas patronales en Inés Indart y J. Almeira, respectivamente.
22 y 23 de mayo: Festejo patronal en Brandsen y aniversario en la localidad de Vedia.
24 de mayo: Jornada no laborable por celebraciones patronales en Berisso, Villarino, Ferré y Fontezuela.
25 al 30 de mayo: Festejos por aniversarios en Colonia San Adolfo (día 25), Villa Iris (día 27), Girodias (día 28), Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga (día 29), y finalmente Chascomús (día 30).
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