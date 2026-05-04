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El feriado sorpresa de Axel Kicillof para una ciudad vecina

Sociedad

El Banco Provincia del gobierno de Axel Kicillof anunció un feriado para el 5 de mayo en una ciudad vecina a la capital. Conocé a quiénes beneficia esta medida.

El feriado sorpresa de Axel Kicillof para una ciudad vecina

El feriado sorpresa de Axel Kicillof para una ciudad vecina

El gobernador Axel Kicillof, a través de las sucursales del Banco Provincia, confirmó un inesperado feriado para este martes 5 de mayo. Esta gran medida de descanso beneficiará directamente a los trabajadores y habitantes del partido de Ensenada, una importante ciudad muy cercana a la capital bonaerense.

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Ensenada cumple 225 años e inaugurará su nueva sede municipal con un feriado

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Según el cronograma oficial publicado para este mes, el cese de actividades en la localidad de Ensenada se debe a la celebración de su aniversario fundacional. Además, durante esta misma jornada del 5 de mayo, también gozará de un día no laborable la localidad de Villa Maza (perteneciente al partido de Adolfo Alsina) por el mismo motivo de aniversario.

IMPORTANTE: Fin de semana largo limitado en mayo: la decisión irrevocable del Gobierno con el próximo feriado

Todos los feriados del Banco Provincia en mayo

La Provincia de Buenos Aires cuenta con un extenso listado de asuetos locales a lo largo de este mes de mayo de 2026. A continuación, repasamos el detalle de las próximas fechas confirmadas que afectarán el funcionamiento normal en sus respectivos distritos:

  • 8 de mayo: Asueto por fiestas patronales en los partidos de Luján, De la Costa y Tordillo. La medida también aplica en las localidades de Marisol, Coronel Granada, Fortín Acha, Piedritas, Rancagua, Tres Lomas, Nicanor Olivera (La Dulce), 12 de Octubre, Morea, La Dulce y Martínez de Hoz.

  • 12 de mayo: Festejos por aniversario fundacional en Gral. Rodríguez, Coronel Rosales, Mechongué, Chillar, Ingeniero Thompson y General Rodríguez (localidad).

  • 15 y 16 de mayo: Celebraciones patronales en Chacabuco y Bayauca el día 15 (sumado al aniversario de Casey), y patronales en Claraz y Emilio Vicente Bunge el día 16.

  • 17 y 21 de mayo: Fiestas patronales en Inés Indart y J. Almeira, respectivamente.

  • 22 y 23 de mayo: Festejo patronal en Brandsen y aniversario en la localidad de Vedia.

  • 24 de mayo: Jornada no laborable por celebraciones patronales en Berisso, Villarino, Ferré y Fontezuela.

  • 25 al 30 de mayo: Festejos por aniversarios en Colonia San Adolfo (día 25), Villa Iris (día 27), Girodias (día 28), Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga (día 29), y finalmente Chascomús (día 30).

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