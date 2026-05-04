El feriado sorpresa de Axel Kicillof para una ciudad vecina

image Ensenada cumple 225 años e inaugurará su nueva sede municipal con un feriado

Según el cronograma oficial publicado para este mes, el cese de actividades en la localidad de Ensenada se debe a la celebración de su aniversario fundacional. Además, durante esta misma jornada del 5 de mayo, también gozará de un día no laborable la localidad de Villa Maza (perteneciente al partido de Adolfo Alsina) por el mismo motivo de aniversario.