Caso Loan Danilo Peña: habló el abogado de dos de los detenidos

Monti había expresado en declaraciones radiales que la indigatoria de Millapi "va a ser una de las piezas fundamentales". Y agregó que el aporte de pruebas "van a dar un giro distinto a la causa".

Qué dijo Jorge Monti, el abogado de dos de los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña

“El jueves fui a la comisaría de la mujer donde está detenida Millapi, hablé con ella y me informó que iba a declarar. Va a responder preguntas, yo no me quiero oponer porque es una forma magnífica de defenderse”, manifestó en diálogo con TN.

Millapi se presentó a las 10 en la Sala de Audiencias de la UFIC de Goya para poder llevar a cabo su testimonial.

Acerca de la relación que Loan tenía con la pareja detenida, Monti subrayó que no lo conocían y que el jueves de su desaparición fue la primera vez que lo vieron.

“El menor no se perdió. Cuando anotician a la mamá de que no lo encontraba, su primera reacción fue 'se lo llevaron'”, insistió el abogado.

Se espera que este viernes, en el octavo día de búsqueda, se hagan las pruebas de luminol en los autos de todos los que estaban en el almuerzo.