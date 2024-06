Caso Loan: habló el abogado de dos de los detenidos por la desaparición del niño

"Mis clientes no tienen nada que ver, ellos son los perejiles. Ellos no tienen nada que ver, yo los obligué a decirme la verdad, porque de lo contrario los dejaba, renunciaba", aseguró Monti.

En tanto, el ex capitán de la Marina Carlos Pérez, detenido por formar parte de una red de trata de personas, habría intentado quitarse la vida en la noche del domingo.

María Victoria Caillava y Carlos Pérez María Victoria Caillava y Carlos Pérez fueron detenidos por la desaparición de Loan.

Monti, quien también representa a Antonio Benítez, tío político de Loan y también detenido en la causa, confirmó además este lunes que en el transcurso de la mañana declarará su cliente Daniel "Fierrito" Ramírez.

El abogado aseguró que sus "clientes no tienen logística, dinero ni poder político. Son gente humilde, de clase baja. Yo fui quien aportó las pistas para que el fiscal (Guillermo Barry) detuviera a los últimos implicados. Creo que las decisiones se tomaron tarde".

Monti estima que "Loan está con vida", pero remarca que no quiere hacer futurología. "Mis clientes me dijeron que escucharon que el chico está con vida, en una provincia, que podría ser Chaco, o en el Paraguay. Pero el cerebro del secuestro sería uno de los últimos detenidos. Es imperioso la oficialización del cambio de carátula. Estimo que el fiscal introducirá la figura de captación de menores para trata".

"Con la declaraciones de Ramírez y de Benítez, el camino estará más allanado. Yo no pongo las manos en el fuego por ellos, pero mi experiencia me dicen que no son los responsables, tampoco la mano dura o la sucia. Hay que conocerlos, se hablan muchas cosas, pero mis clientes no tienen posibilidades en todo sentido de estar implicados en esto. Si me equivoco, es porque ya estoy viejo y me voy a tener que retirar", aseguró Monti.

El letrado aseguró que por tratarse de un niño como Loan, "es uno de los casos más complicados" que tuvo a lo largo de su carrera. "Pero hoy empieza otra historia y esperemos que sea la recta final para que Loan aparezca con vida", señaló.

Este lunes se les tomará declaración indagatoria a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y a su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez. Además, declarará el comisario Walter Adrián Maciel. Y volverán a ser indagados los tres primeros detenidos, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Además, podrían cambiarles la imputación de "abandono de persona" a "trata de persona".

Este lunes, además, se supo que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunirá mañana con la Policía de Paraguay para profundizar la investigación de la hipótesis de que Loan haya sido llevado a ese país.