Habló la mamá de Loan Danilo Peña en medio de los incidentes en la caravana: "Devuelvan a mi hijo"

Sin embargo, en un momento todo se salió de control y hubo quema de neumáticos y reclamos hacia el intendente de la localidad, Hugo Ynsaurralde. Además, algunos vecinos hablaron con la prensa y demostraron su enojo por la falta de respuestas sobre el caso.

"Hace 30 días que no sabemos nada de Loan, nadie nos da una respuesta. Vemos a madres y familias sufrir. No puede ser que haya tantos detenidos y nadie diga nada", expresó una vecina de 9 de Julio.

Embed - INCIDENTES en la CARAVANA por LOAN en 9 DE JULIO

La tristeza y desesperación de la madre de Loan

En medio de esta manifestación, María Noguera, mamá de Loan, habló con los medios y se mostró muy angustiada por la terrible situación que atraviesa hace un mes. "El mensaje que le puedo dar a los que están teniendo a mi hijo es yo nunca dejé que sufra de hambre. Pido que le den de comer y que lo abriguen", comenzó diciendo la mujer ante la cámara de C5N.

Luego, continúo: "Solo pido que me devuelvan a mi hijo lo antes posible. Hoy hace un mes que estoy sin mi hijo, no puede ser".

"Laudelina y Macarena tienen que hablar. Todos los que estuvieron ese día con mi hijo tienen que hablar", continuó diciendo María.

Por otro lado, la mamá de Loan Danilo Peña contó lo que le decía el comisario Walter Maciel. "El jefe me dijo que no haga marchas porque era una pérdida de tiempo. No le hicimos caso, seguimos con la marcha y ahora hay cada vez más gente".

Embed - MARÍA, mamá de LOAN: ¨MACIEL me decía que NO MARCHEMOS¨