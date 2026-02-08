Los nuevos cambios de la VTV: qué tener en cuenta a partir de ahora
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los nuevos cambios en la VTV
El nuevo esquema busca reducir costos y ampliar la oferta de lugares donde hacer el trámite.
Desde 2026, se habilita a talleres mecánicos y concesionarias privadas para realizar la inspección, poniendo fin a la exclusividad de las plantas estatales en las provincias adheridas.
Cada cuánto se hace la VTV según la antigüedad del auto
0 km hasta 4 años o 60.000 km: exento
De 5 a 10 años: cada 2 años
Más de 10 años: todos los años
Además, desaparece la tarifa única: el precio de la VTV varía según el taller. La oblea física sigue existiendo, pero ahora se complementa con una certificación digital visible en Mi Argentina.
