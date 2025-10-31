Mañana de choques en CABA: hubo accidentes en Boedo, Costanera y Villa Urquiza
Una camioneta y un servicio de traslado de pacientes colisionaron en Pedraza y Galván. Un auto perdió el control y chocó contra un poste de luz cerca de Parque Norte.
En una mañana intensa en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al menos seis choques se registraron y varias personas resultaron heridas.
En el barrio porteño de Villa Urquiza, una camioneta chocó contra una ambulancia privada y terminó arriba de la vereda. El siniestro, registrado en la intersección de Manuela Pedraza y Galvan, generó un corte total en la circulación. Los dos vehículos quedaron totalmente destruidos.
Al lugar acudieron personal de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad. Por su parte, el SAME asistió a tres hombres, dos de ellos -de 30 y 35 años- fueron derivados con politraumatismos al Hospital Pirovano. El conductor de la ambulancia no quiso ser asistido.
Por otra parte, en Boedo chocaron dos autos en Jujuy y Juan de Garay y hay demoras importantes en la zona. El SAME asistió a tres personas, una de ellas fue trasladada con politraumatismos al hospital Ramos Mejía.
La colisión se produjo entre un Peugeot 308, ocupado por dos oficiales de la Policía de la Ciudad y un Fiat Cronos, cuyo conductor quedó imputado por lesiones.
En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Basabilvaso, quien dispuso además la intervención de la Policía Federal Argentina.
En la madrugada de este viernes, un auto chocó esta contra un poste de luz en la colectora de la avenida Intendente Cantilo a la altura de Intendente Güiraldes, cerca de Parque Norte.Es en la colectora de Cantilo en el acceso a Puerto Pibes. Una parejita de 20 años, sin heridas graves.
El auto, un Citroën C3, era conducido por una mujer de 22 años, que quedó imputada por lesiones. Personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad convocó al SAME que asistió y derivó al acompañante de la conductora al hospital Fernández con un corte en el cuero cabelludo, sin riesgo de vida.
