Mañana de choques en CABA: hubo accidentes en Boedo, Costanera y Villa Urquiza

choque en boedo

La colisión se produjo entre un Peugeot 308, ocupado por dos oficiales de la Policía de la Ciudad y un Fiat Cronos, cuyo conductor quedó imputado por lesiones.

En el caso interviene la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Basabilvaso, quien dispuso además la intervención de la Policía Federal Argentina.



En la madrugada de este viernes, un auto chocó esta contra un poste de luz en la colectora de la avenida Intendente Cantilo a la altura de Intendente Güiraldes, cerca de Parque Norte.Es en la colectora de Cantilo en el acceso a Puerto Pibes. Una parejita de 20 años, sin heridas graves.

El auto, un Citroën C3, era conducido por una mujer de 22 años, que quedó imputada por lesiones. Personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad convocó al SAME que asistió y derivó al acompañante de la conductora al hospital Fernández con un corte en el cuero cabelludo, sin riesgo de vida.