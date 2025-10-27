Tragedia en Misiones: el estremecedor audio que habría enviado el automovilista antes del choque fatal
La Justicia investiga un mensaje atribuido al conductor del auto. Por el accidente, nueve personas murieron y 14 siguen internadas.
Nueve personas murieron y 29 resultaron heridas tras un brutal choque entre un micro y un auto en la ruta nacional 14, a la altura de Campo Viera, Misiones. Tras la tragedia, la Justicia investiga un audio que habría enviado el automovilista minutos antes del impacto.
“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habría dicho Rafael Ortíz, el conductor del Ford Focus, en un audio de WhatsApp antes de la colisión fatal con el micro de la empresa Sol del Norte.
Ortiz, de 34 años, murió en el acto y es una de las nueve víctimas del accidente. Según los primeros informes periciales, el Ford Focus habría invadido el carril contrario a gran velocidad, provocando el choque frontal y posterior caída del mico a un arroyo.
Fuentes policiales confirmaron que su celular fue secuestrado por orden judicial y será sometido a peritajes por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic). En el análisis se buscará determinar la autenticidad del audio, así como también el momento en el que fue grabado y enviado. Si los investigadores establecen que el mensaje se emitió mientras Ortíz conducía, se reforzaría la hipótesis de una conducción temeraria.
En el marco de la investigación sobre la tragedia, el Ministerio Público Fiscal también espera por los resultados del examen de alcoholemia y toxicológico al conductor del Focus.
El trágico choque tuvo lugar a las 4.30 de la madrugada cuando el micro, en el que viajaban 50 pasajeros desde Oberá hacia Dos de Mayo, impactó de frente con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.
A raíz del fuerte impacto, el colectivo perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.
Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 efectivos policiales, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, trabajaron intensamente para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que permanecían atrapadas dentro del micro.
Identificaron a las nueve víctimas fatales del choque de Misiones
Nueve personas perdieron la vida en el accidente, entre ellas cuatro jóvenes estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de Misiones.
- Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.
- Enzo León (19), de Eldorado.
- Brian Hobos (19), de Wanda.
- Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.
- Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.
- Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.
- Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar
- Gabriela Paola García (26), de Oberá.
- Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.
En tanto, de los 29 heridos, catorce permanecen internados en los hospitales SAMIC de Oberá y Ramón Madariaga de Posadas, según informó La Policía de Misiones en el parte médico oficial difundido este lunes.
