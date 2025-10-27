Tragedia en Misiones: el estremecedor audio que habría enviado el automovilista antes del choque fatal

accidente misiones

El trágico choque tuvo lugar a las 4.30 de la madrugada cuando el micro, en el que viajaban 50 pasajeros desde Oberá hacia Dos de Mayo, impactó de frente con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892.

A raíz del fuerte impacto, el colectivo perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 efectivos policiales, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, trabajaron intensamente para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que permanecían atrapadas dentro del micro.

Identificaron a las nueve víctimas fatales del choque de Misiones

Nueve personas perdieron la vida en el accidente, entre ellas cuatro jóvenes estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de Misiones.

Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.

Enzo León (19), de Eldorado.

Brian Hobos (19), de Wanda.

Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.

Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.

Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.

Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar

Gabriela Paola García (26), de Oberá.

Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.

En tanto, de los 29 heridos, catorce permanecen internados en los hospitales SAMIC de Oberá y Ramón Madariaga de Posadas, según informó La Policía de Misiones en el parte médico oficial difundido este lunes.

